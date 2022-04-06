السدود الممتلئة تطارد أستراليا وتهدد بموجة فيضانات ثالثة قوية

شهدت مدينة سيدني أكبر المدن الأسترالية، موجة كبرى من هطول الأمطار لكن خبراء الأرصاد حذروا من أن أزمة الفيضانات والأمطار لم تنتهي بعد في نيو ساوث ويلز.

وأكدت شبكة "نين نيوز" الأسترالية، أن الأمطار ضربت المنطقة أبكر مما كان متوقعا، حيث سقط ما يقرب من 100 ملم من الأمطار على شمال المدينة منذ الساعة 9 صباحًا.

وتابعت أن منطقة بيلروز الواقعة في الشمال الشرقي شهدت سقوط 92 ملم من الأمطار منذ الساعة التاسعة صباحا بينما كانت الأمطار في الشواطئ الشمالية قريبة من 62 ملم وسط المدينة وتقطع 40 ملم، من المتوقع هطول المزيد من الأمطار خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأضافت أن هناك مخاوف كبيرة من مستجمعات المياه في شمال غرب المدينة، حيث السدود ممتلئة مما قد يتسبب في حدوث فيضانات للمرة الثالثة خلال شهر واحد.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المقرر أن ينسكب سد واراجامبا ، الذي تبلغ طاقته الحالية 100 في المائة ، بسبب قنبلة المطر القادمة.

وأعاد مكتب الأرصاد الجوية (BoM) إصدار تحذير بشأن الطقس القاسي في الولايات الشمالية الاسترالية.

وقال BoM في وقت سابق من اليوم، "من المحتمل أن يتراوح إجمالي هطول الأمطار كل ست ساعات بين 60 إلى 100 ملم ، لتصل إلى 140 ملم فوق المناطق الساحلية".

وشهدت الشواطئ الشمالية الموجة الأولى من الأمطار، حيث تجاوزت 70 ملم في ثلاث ساعات فقط.

وأكدت الشبكة أنه تم إغلاق جزء من الشواطئ الشمالية في سيدني بسبب الفيضانات، كما تلقت خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز 25 طلبًا للمساعدة وسط تحذيرات للسكان من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة.

وقالت خبيرة الأرصاد الجوية سارا سكالي، إن عمليات مراقبة الفيضانات تم إعدادها للساحل الأوسط والجنوب.

وتابعت "الأمطار الغزيرة والمتواصلة خلال اليومين المقبلين ستزيد من مخاطر الفيضانات المفاجئة".

كما أشارت إلى خطر حدوث عواصف رعدية شديدة في شمال شرق الولاية بحلول يوم الجمعة المقبل.

تعرضت المنطقة بالفعل لفيضانات مدمرة مرتين في الشهر، ولا تزال جهود التعافي من تلك الحالات الطارئة جارية.