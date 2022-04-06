سعر طن الأسمنت اليوم الأربعاء للمستهلك في الأسواق المصرية 6- 4- 2022

سعر طن الاسمنت اليوم الأربعاء للمستهلك في الأسواق المصرية.. شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار بمصر، عند المستوى الطبيعي للأسعار، وتكون غير متأثرة بوجود زيادات في الأسعار، طبقا لما ذكرته شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، ونفت الشعبة، وجود أي زيادة في الأسعار للأسمنت، بعدما وجدت شائعات حول زيادة أسعار الأسمنت تتراوح ما بين 150 جنيه و200 جنيها للطن الواحد.

سعر طن الأسمنت اليوم الأربعاء

وأعلن أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أن سعر الأسمنت، يكون مستقر في الأسواق المحلية، ويتراوح سعر البيع في أرض المصنع ما بين 1300 جنيها و 1380 جنيهًا للطن، ويبلغ سعر البيع للمستخدم جوالي 1500 إلى 1600 جنيه.

وطالبت "شعبة مواد البناء"، من جمهور المستهلكين أن يتحروا الدقة بالحصول على سعر مواد البناء، وعدم السماع للشائعات، وتهدف بالمقام الأول للعمل على زيادة الأسعار بدون مبرر.

تستعرض "الدستور" سعر طن الاسمنت اليوم الأربعاء للمستهلك في الأسواق المصرية 6- 4- 2022.

أسعار طن الاسمنت اليوم الاربعاء للمستهلك

- بلغ سعر طن الأسمنت أرض المصنع في أسمنت "المسلح" 1550 جنيهًا في الطن.

- بلغ سعر طن أسمنت "النصر" 1480 جنيهًا للطن الواحد.

- وصل سعر طن أسمنت "السويس" نحو 1370 جنيهًا للطن.

- سجل أسمنت "السويدي" اليوم الاربعاء 1350 حنيهًا في الطن الواحد.

- سجل طن أسمنت "المخصوص" 1380 جنيهًا في الطن.

- بلغ طن "الممتاز" 1480 جنيهًا في الطن.

- سجل طن أسمنت "حلوان" 1390 جنيهًا في الطن.

- وصل سعر أسمنت "العسكري بني سويف" 1360 جنيهات للطن الواحد.

- بلغ سعر أسمنت "المسلح" 1430 جنيها للطن.

- بلغ سعر أسمنت "المعلم" 1370 جنيها للطن الواحد.

- وصل سعر أسمنت "وادى النيل" 1370 جنيها للطن.

- بلغ سعر أسمنت "سيناء" 1370 جنيها للطن الواحد.

- يبلغ سعر أسمنت "أسوان" 1370 جنيها لكل طن.