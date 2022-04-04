ورق العنب بـ100 جنيه والطماطم 17: أسعار الخضار في رمضان (فيديو)

يحل اليوم الاثنين ثالث أيام شهر رمضان الكريم، الذي يحرص فيه المواطنون على التوافد على الأسواق لشراء احتياجاتهم وتخزين السلع الغذائية من الخضروات واللحوم استعدادا للشهر الكريم وسد احتياجتهم، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية شهدت العديد من الأسواق زحاما شديدا قبل حلول الشهر الكريم.

"الدستور" رصد خلال جولة ميدانية الأسعار من خضروات وفاكهة ولحوم في ثالث أيام رمضان وحجم الإقبال والبيع والشراء عليها، والتي جاءت على النحو التالي، حيث شهدت الأسعار استقرار منذ بداية شهر رمضان، إلا أنه لا زال ارتفاع سعر ورق العنب مستمر والذي وصل سعر الكيلو منه ٩٠ و ١٠٠ جنيه، وعلى الرغم من ارتفاع سعره لكنه شهد إقبالا كبيرا كونه من المأكولات المفضلة أيام شهر رمضان الكريم.

أسعار الخضروات اليوم الاثنين

شهدت أسعار الخضروات ارتفاعا خلال شهر رمضان وأسعار اليوم الإثنين، حيث استقر سعر الطماطم بين 10 لـ١٧ جنيهًا، والبطاطس تراوحت ما بين 6.5 لـ9 جنيهات، البصل وصل سعره لـ4 جنيهات، الكوسة بـ10 جنيهات، الفاصوليا انخفض سعرها لـ20 جنيهًا للكيلو الواحد، وتراوح سعر الجزر ما بين 3 و4 جنيهات، بينما ارتفع سعر الفلفل لـ20 جنيهًا، ارتفع الباذنجان لـ30 جنيها، الملوخية وصل سعرها لـ20 جنيها، والخيار ١٢و١٥ جنيها، واستقر سعر الثوم عند 4 جنيهات، والفلفل 10 جنيهات، وسجل ورق العنب 80 جنيها للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين

كما شهدت أسعار الفاكهة استقرارًا كبيرًا، حيث تراوح سعر البرتقال ما بين 3.5 و8 جنيهات، اليوسفي تراوح سعره من 3 لـ7 جنيهات، الموز 8 لـ20 جنيهاً، الفراولة تراوح سعرها ما بين 10 و12 جنيهًا، والجوافة 12 جنيهًا، وتراوح سعر التفاح ما بين 20 لـ24 جنيهًا، كما وصل سعر كيلو الأناناس لـ15 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم الإثنين

بينما استقرت أسعار اللحوم فوصل سعر كيلو اللحوم الحمراء لـ160 جنيهًا باختلاف المناطق وتفاوت أسعارها ووصل في بعض المناطق الأخرى لـ190 جنيها، اللحم الكندوز تراوح ما بين 130 و170، اللحم الضأن وصل سعره لـ 150 للكيلو، اللحم الجملي وصل سعره لـ100 جنيه، وشهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين عن الفراخ والأسماك، بينما اللحوم البيضاء فوصل سعر كيلو الفراخ لـ40 جنيهًا للكيلو الواحد، وتراوح سعر البط ما بين 40 و50 جنيهًا للكيلو الواحد، ووصل سعر كرتونة البيض لـ65 جنيهًا.