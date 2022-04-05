الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البلطي بـ40 جنيها والبوري 50.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم 5-4-2022

الاسماك
الاسماك

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار، في سوق العبور و ترصد "الدستور " أسعار  أبرز أنواع الأسماك والتي جاءت على النحو التالي.


- السمك البلطي

سعر السمك البلطي "1" من 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)
سعر السمك البلطي "2" من 22 : 28 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

واستقر سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 : 40 جنيهًا (تكنا بلاستيك)
سعر كيلو فليه بلطي ما بين 30 : 130 جنيهًا.

- السمك البوري

كما سجل سعر السمك البوري "1" ثباتًا ليتراوح من 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).
وظل سعر السمك البوري "2" مستقرًا ليتراوح من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

 - أسعار الدنيس والمكرونة والسردين والمرجان والبوربون

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 90 : 150 جنيهًا للكيلو.
- سعر المكرونة السويسي من 30 : 70 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
- سعر المكرونة الخليجي 30 : 50 جنيهًا للكيلو.
- سعر المكرونة المجمدة من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

-  سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 60 جنيهًا (طاولة خشب).
- سعر سمك سردين ما بين 20 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
- سعر سمك سردين مجمد ما بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سعر المرجان "1" من 30 : 50 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
- سعر المرجان "2" من 22 : 28 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
- سعر سمك مرجان مجمد من 19 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سعر سمك بربون "1" من 35 : 55 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
- سعر سمك بربون "2" من 32 : 34 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
- سعر سمك بربون مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

- سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من 30 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).
- سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 90 : 145 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

- سعر سمك ماكريل مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
- سعر قشر البياض من 80 : 140 جنيهًا للكيلو.
- سعر سمك موسى من 90 : 150 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
- سعر سمك كابوريا 30 : 150 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي

- جمبري "1" من 300 : 380 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
- جمبري "2" من 200 : 280 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
- جمبري "3" من 90 : 160 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
- جمبري جامبو من 400 : 480 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
- جمبري مجمد "2" 90 : 170 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

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