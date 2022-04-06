اعتماد 1.43 مليار جنيه استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 1.43 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال يناير الماضي، مقابل 1.018 مليار جنيه خلال يناير 2021.

وأوضحت الهيئة في تقريرها عن الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة الزيادة في الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 412 مليون جنيه خلال يناير 2022 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 40.5%.

وأضافت أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.

وكانت قد اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الرابع من عام 2021، مقابل 3.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

حددت هيئة الرقابة المالية، بعض الشروط اللازمة للحصول على موافقتها لصناديق التأمين الخاصة المسجلة في الهيئة للمساهمة في شركات صناديق الاستثمار.

ووفقاً لقرار الهيئة الصادر برقم 62 لسنة 2021 والمنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة بشأن ضوابط مساهمة صناديق التأمين الخاصة في شركات صناديق الاستثمار؛ فإنه يشترط ألا تتعدى مساهمة صندوق التأمين الخاص في شركة صندوق الاستثمار نسبة 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين الخاص أو (25%) من رأس مال صندوق الاستثمار، أيهما أقل.

كما نص القرار على أنه يجب ألا تتعدى نسبة استثمار صندوق التأمين الخاص في الوثائق التي تصدرها شركة صندوق الاستثمار المساهم فيه عن 20% من أموال صندوق التأمين، كما يشترط أن أن يبلغ حجم الأموال المستثمرة لصندوق التأمين الخاص أكثر من 100 مليون جنيه، في آخر مركز مالى له، وأن يكون قد قام بتعيين مدير استثمار متفرغ مُرخص له من الهيئة، وفقًا لحكم المادة 14 مكرر 1، من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.