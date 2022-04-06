الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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مصر

«القوى العاملة»: تعيين 902 منهم 15 «قادرون باختلاف»

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 902 شاباً، منهم 15 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1277 شابا ، فضلاً عن توفير 1262 فرصة عمل.

أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، قائلا إن : المديرية قامت بقياس مستوى المهارة، وإصدار رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية لـ 726 عاملا، وحفظ 9 تراخيص عمل الأجانب ، وتجديد 4 تراخيص عمل لـ6 لأجانب آخرين، وتسجيل وبحث 8 ملف أجنبي يعمل في نطاق المحافظة، فضلاً عن صرف منحة مولود جديد بمبلغ 2000 جنيه لعامل غير منتظم من المسجلين بالمديرية.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي  مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال مارس الماضي قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشي العمل على   503   منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 90 محضراً، فضلاً عن عقد 6 ندوات توعية بالقانون حضرها 212 عامل  .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 131 منشأة، وأسفر عن تحرير 28 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل 15  ندوة توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 88 منشأة يعمل بها 9520 عاملاً ، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف عبد الراضي أن المديرية تلقت 56 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 25 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 4 شكاوى، وإحالة شكوتين للقضاء، وتبقى 25  شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.

مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر القطاع الخاص فرصة عمل وزير القوى العاملة محمد سعفان ندوات توعية السلامة والصحة المهنية

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وائل لطفي

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