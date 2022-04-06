الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: الصين تقف فى الجانب الخاطئ من التاريخ

جين بساكي
جين بساكي

اعتبر البيت الأبيض، أن الصين تقف "في الجانب الخاطئ من التاريخ" في ما يتعلق بـ"الوضع في أوكرانيا و المجزرة في مدينة بوتشا بضواحي كييف".

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الأخبارية الفرنسية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها: "أقول فقط إنه إذا كنتم تكررون دعاية الحكومة الروسية و الرئيس بوتين، فأنتم في الجانب الخاطئ من التاريخ".

وجاء ذلك تعليقًا على تصريح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون بشأن أوكرانيا.

وقال المندوب الصيني، إن الاتهامات بشأن أحداث بوتشا يجب أن تستند إلى الحقائق، و يجب الامتناع عن إدعاءات غير مبررة.

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