الشركة المستوردة لـ«شوكولاتة الخشخاش»: لا توجد بها أى مواد مخدرة

قال محمود حسن شاهين، نائب رئيس الشركة المستوردة لـ"شوكولاتة الخشخاش"، إنه لا توجد أي مواد مخدرة داخل الشوكولاتة التي نستوردها من الخارج، مثلما يروج البعض، مشيرًا إلى أن التحاليل لا تثبت وجود أي أثر لمواد مخدرة لمن يتناول شوكولاتة "الخشخاش".

وأضاف "شاهين"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشركة التي تنتج هذا النوع من الشوكولاتة، هي شركة ألمانية عريقة في هذا المجال، متابعًا: شركتنا تستورد شوكولاتة من أكثر من 20 توكيلًا عالميًا، ونستورد من الشركة الألمانية منتجات منذ 25 عامًا.

الشركة الألمانية المصنعة للشوكولاتة ملتزمة بالقانون الألماني

وأشار نائب رئيس الشركة المستوردة لـ"شوكولاتة الخشخاش"، إلى أن الشركة الألمانية تنتج من صنف إلى 5 أصناف لمرة واحدة، دون تكرار هذا الصنف limited edition، وهذا الصنف من الشكولاتة دخل السوق في يونيو 2021 وصلاحيتها تنتهي مارس 2022، والشكولاتة نزلت واتباعت وخلصت".

والشركة الألمانية المصنعة للشوكولاتة محل الخلاف والجدل، أرسلت لنا ما يفيد بأنها ملتزمة بالقانون الألماني، كما أرسلت لنا جميع الاعتمادات الصحية المطلوبة للمنتج.

ولفت محمود حسن شاهين، نائب رئيس الشركة المستوردة لـ"شوكولاتة الخشخاش"، إلى أن وزارة التموين وإحدى الجهات المسؤولة عن فحص المخدرات، تواصلوا معنا، وأخذوا عينات من الشوكولاتة؛ لفحصها بإرسالها إلى المعامل المركزية.

ونوه نائب رئيس الشركة المستوردة لـ"شوكولاتة الخشخاش"، بأن هناك كشفًا يتم على منتجاتنا المستوردة من الخارج، من قبل هيئة سلامة الغذاء، والتحفظ عليها لحين الانتهاء من الإفراج الجمركي والصحي، مؤكدًا أن حبوب الخشخاش تدخل في العديد من الصناعات الغذائية بنسب مقننة، ومن ضمنها المخبوزات، مثل العيش الكيزر.