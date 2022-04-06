الاختيار3 الحلقة4| وكيل نادى القضاة: "صمدنا أمام اعتداء الإخوان على السلطة القضائية"

علق المستشار حمدى عبدالتواب وكيل نادى قضاة مصر، على الأحداث التي تناولتها الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار3، ورفض القضاة قرار المعزول مرسي بإقالة النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود.

وقال“عبد التواب” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "ذكريات يوم الكرامة يوم صمدنا فيه جميعا وواجهنا ما حدث من تعدي علي السلطة القضائية والإعلان الدستوري الباطل وعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتم عمل جمعيه عمومية حاشدة برئاسة المستشار الجليل احمد الزند وتم رفع دعوي قضائية الي ان حصلنا علي حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية وعودة المستشار الجليل عبد المجيد محمود نائبا عاما لمصر وشرفت بإعلان رئيس الجمهورية في ذلك الوقت بالصيغة التنفيذية للحكم بإلغاء قراره وعودة المستشار الجليل عبد المجيد محمود لمنصبه".

يرصد مسلسل «الأختيار 3»، فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، ومحاولة التسبب في حرب أهلية خلال فترة تولي المعزول محمد مرسي حكم البلاد، وكذا توضيح العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها، كما يتطرق العمل لبطولات الجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

وشهدت الحلقة الرابعة من المسلسل قرار الرئيس المعزول محمد مرسي بإقالة النائب العام عبدالمجيد محمود، بعد تنظيم عناصر الجماعة الإرهابية مسيرة نحو دار القضاء العالي ومحاصرته.

في يوم 11 أكتوبر 2012 أصدر المعزول محمد مرسى قرارًا بإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه وتعيينه سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان، وهو القرار الذى قابله النائب العام الأسبق بالرفض، حيث تمسك بالبقاء فى منصبه مؤكدًا عدم دستورية وقانونية عزله.

وفي 12 أكتوبر 2012، أصدر المستشار عبدالمجيد محمود بيانًا يؤكد فيه أنه لم يتقدم باستقالته مطلقًا، مشددًا على أنه باقٍ فى عمله طبقًا لقانون السلطة القضائية الذى ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء على طلبه، وأن خدمته لا تنتهى إلا ببلوغ سن التقاعد، كما كشف عن أن المستشارين أحمد مكى وزير العدل، وحسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى وقتها مارسا عليه ضغوطًا لترك منصبه.