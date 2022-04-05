الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خلال أول شهرين من 2022

ارتفاع صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى 50 مليون دولار

جريدة الدستور

ارتفعت صادرات مصر من "الرخام والجرانيت" بنسبة 3% خلال أول شهرين من العام الجاري لتسجل 50 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، حيث تم تصدير 277,236 ألف طن.


وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء،والحراريات والصناعات المعدنية أن مصر صدرت رخام وجرانيت خلال تلك الفترة إلى 80 دولة منها 12 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي منها (بولندا- الهند- اتحاد نيجيريا- نيوزيلندا- سلوفينيا- توجو- أرمينيا- تايلاند - أوغندا- أوروجواي- الجابون).


وأضاف أن 5 دول تستحوذ على 56,7% من إجمالي صادرات الرخام والجرانيت، يأتي على رأسها المملكة العربية السعودية بقيمة 8,697 مليون دولار بنحو 46,808 ألف طن، مقابل 6.13 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2021 بنمو 42%، تليها ليبيا بقيمة 7.802 مليون دولار في مقابل 10.766 مليون دولار، بتراجع 28%.


وأشار المجلس إلى تراجع قيمة صادرات الرخام إلى الصين بنسبة 45% خلال أول شهرين من العام الحالي لتبلغ 2.362 مليون دولار في مقابل 4.263 مليون دولار، وكذلك كوريا الجنوبية بنسبة 9% لتبلغ 4.507 مليون دولار في مقابل 4.964 مليون دولار، وللجزائر بنسبة 20% لتسجل 2.436 مليون دولار في مقابل 3.057 مليون دولار.


ولفت إلى ارتفاع قيمة صادرات الرخام والجرانيت إلى فرنسا بنسبة 254% لتبلغ 4.203 مليون دولار في مقابل 1.186 مليون دولار، وإلى لبنان بنسبة 64% لتبلغ 3.148 مليون دولار مقابل 1.925 مليون دولار، وإلى المغرب بنسبة 22% لتسجل 1.723 مليون دولار في مقابل 1.411 مليون دولار.


وذكر التقرير أن صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى بريطانيا وشمال أيرلندا سجلت 1.545 مليون دولار في مقابل 1.577 مليون دولار بتراجع 2% ورومانيا نحو 1.622 مليون دولار مقابل 686 ألف دولار بنمو 137%.

صادرات مصر صادرات مصر من الرخام والجرانيت الرخام الجرانيت

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