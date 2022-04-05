الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

ورقة تعريفية لـ«تنسيقية شباب الأحزاب» عن أهمية تناول السحور في رمضان (إنفوجراف)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نشرت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر "فيس بوك"، ورقة تعريفية « إنفوجراف» عن أهمية تناول وجبة السحور في شهر رمضان المبارك.

وأشارت الورقة التعريفية، إلى أن وجبة السحور في تقوم بتنشيط الجهاز الهضمي وتحافظ علي مستوي السكر في الدم، كما أنها تحافظ علي توزان الجسم العام، وخصوصًا في ساعات الصيام الطويلة.

وأضاف الورقة التعريفية، أن وجبة السحور تمنع الشعور بالتعب والإعياء والخمول والكسل وتمنح الجسم القوم والطاقة اللازمة للعمل والدراسة وأداء العبادات وممارسة المهام اليومية خلال النهار، مضيفة أن أهمية السحور الوقائية تكمن في أنه يحمينا من أي مشاكل قد يسببها نقص الماء أو الطعام مثل الصداع والدوار والإمساك ومشاكل ضغط الدم والشعور بالإعياء. 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التواصل الاجتماعي انفوجراف ورقة تعريفية شهر رمضان المبارك الصفحة الرسمية وجبة السحور تنشيط الجهاز الهضمي الورقة التعريفية

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