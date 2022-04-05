السيطرة على حريق بمخزون التنر بالمستشفى الجامعى ببنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق داخل مخزون التنر بالمستشفى الجامعي ببنها بالدور الأرضي، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدينة بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق داخل مخزون تنر بالدور الأرضى بمستشفى بنها الجامعى.

على الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء لمكان الواقعة، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون

خسائر بشرية أو إصابات، حيث تبين نشوب حريق بمخزون التنر بالمستشفى بالطابق الأرضى، وتحرر محضر بالواقعة.