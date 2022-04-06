الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوباما يمازح بايدن داخل البيت الأبيض.. وهذا سر «نائب الرئيس» (فيديو)

أوباما
أوباما

عاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، للبيت الأبيض، للمرة الأولى منذ ترك منصبه عام 2017، للترويج لقانون الرعاية الصحية ميسور التكلفة الذي أصبح قانونًا منذ 12 عامًا.

وانضم أوباما إلى الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لإلقاء ملاحظات حول قانون الرعاية بأسعار معقولة، وتلقى أوباما ترحيبا حارا من الحاضرين، قائلا "من الجيد أن أعود إلى البيت الأبيض".

وافتتح أوباما كلمته بالتوجه إلى الرئيس جو بايدن بالشكر، ومازحه “شكرا يا نائب الرئيس بايدن، ومن ثم ضحك، قائلاً:”كانت تلك مزحة"، وفقا لما نقلته شبكة “إى بي سي” الأمريكية.

وتابع أوباما خلال كلمته:"لقد سمعت أن الرئيس الحالي أجرى بعض التغييرات منذ أن كنت هنا آخر مرة" مستدركًا “على ما يبدو، يتعين على عملاء الخدمة السرية ارتداء نظارات Aviator الآن”، في إشارة إلى النظارة التي يرتديها بايدن.

وبعيد عن المزاح، قال أوباما "إنها مثال على سبب ترشحك للمنصب في المقام الأول، ليس من المفترض أن نفعل هذا لمجرد شغل مقعد أو للتشبث بالسلطة، من المفترض أن نفعل ذلك لأنه يحدث فرقا في حياة الأشخاص الذين أوصلونا إلى هنا".

باراك أوباما قانون الرعاية الصحية ميسور التكلفة الرئيس جو بايدن كامالا هاريس للبيت الأبيض

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وائل لطفي

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