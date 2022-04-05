الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأسهم الأوروبية مستقرة مع ترقب عقوبات جديدة

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، اليوم الثلاثاء، بينما ينتظر المستثمرون حزمة من العقوبات الجديدة على روسيا، في حين هبط المؤشر القياسي للأسهم الفرنسية بعد انحسار الفارق في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها هذا الشهر.
 

واستفاقت الأسواق الفرنسية على احتمال فوز مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان في الانتخابات هذا الشهر ضد الرئيس إيمانويل ماكرون بعد أن حصلت على 48.5 بالمئة من نوايا الناخبين في استطلاع نشر يوم الاثنين، وهي أعلى نسبة تحصل عليها على الإطلاق.
 

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.2 بالمئة بعد أن قلص بعض مكاسبه التي سجلها في وقت سابق اليوم، في حين هبط المؤشر كاك 40 القياسي للأسهم الفرنسية 1.3 بالمئة، مسجلا أسوأ يوم له في حوالي شهر.


وقالت جيسيكا هيندز كبيرة الخبراء الاقتصاديين في كابيتال ايكونوميكس "فوز للوبان سيفاقم المالية العامة ويضع علامة استفهام بشأن مكان فرنسا في أوروبا، وهو ما يثير توتر المستثمرين."
 

وجاءت أسهم شركات المرافق الأوروبية في مقدمة الرابحين مع صعود مؤشرها 2.3 بالمئة. 

وعززت أسهم شركات الموارد المتجددة المؤشر إيبيكس القياسي للأسهم الإسبانية الذي ارتفع 1.2 بالمئة إلى أعلى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع.


وستوكس 600 الآن مرتفع حوالي 14 بالمئة عن مستوياته المنخفضة التي سجلها بعد بدء "العملية العسكرية الخاصة" لروسيا في أوكرانيا، لكنه ما زال منخفضا حوالي خمسة بالمئة عن مستواه في بداية العام.

أوكرانيا اوروبا المستثمرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب يوميات الاختيار (3): «موريس وإيرين».. لماذا قرر المسيحيون الهجرة من مصر أيام مرسى؟

«الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» عن موعد انكسار الموجة الحارة

ظهور مثير للجدل.. «الاختيار 3» يكشف جرائم عبد المنعم أبو الفتوح

مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني على قنوات CBC وDMC والحياة

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

مسلسلات كوميدية واجتماعية على محطات «المتحدة للخدمات الإعلامية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

«اشتية» يطالب المجتمع الدولى بعدم استخدام المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بفلسطين

الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن محافظ القدس ويجدد منعه من دخول الضفة الغربية

«الخارجية الفلسطينية» تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية فى باب العامود