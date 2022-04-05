«الإدمان وخطورته على الشباب» ندوة لإعلام زفتى بمركز الشباب

نظم مجمع إعلام زفتى، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع الشباب والرياضة بزفتى، ندوة توعوية بعنوان "الإدمان وخطورته على الشباب" في قاعة مركز شباب زفتى.



تحدث في الندوة محمد علام مدير صندوق مكافحة الإدمان بالغربية، قائلاً: إن الشباب يلجأ إلى المخدرات كنوع من الرفاهية ثم تصبح عادة دائمة، وأيضاً وقت الفراغ الذى يعيش فيه بعض الشباب وأصدقاء ورفاق السوء من العوامل التي تساهم في إدمان المخدرات.



واستعرض، أضرار التدخين والمخدرات الصحية، حيث قال إن التدخين يسبب 27 نوعا من الأمراض السرطانية، وكذا المخدرات تؤثر على جسم الإنسان ومراكزه الحيوية أهمها مركز الإحساس والجهاز العصبي المركزي.





وتطرق إلى أضرار وتأثير المخدرات على الفرد والمجتمع منها زيادة نسبة الجرائم و زيادة نسبة الطلاق والتفكك الأسرة، ودمار مستقبل الشباب، وبالتالي دمار المجتمع، كما يرتبط الإدمان بالبلطجة والجرائم الخطرة.



وأشار إلى أن أنواع المخدرات كثيرة ومتعددة منها الطبيعى والمركب، وأن التدخين أول حالات الإدمان، متناولا الأبعاد الدينية والثقافية والاجتماعية والنفسية للإدمان، وكيفية مواجهته، وطرق وأساليب اكتشاف المدمنين في العلاج.

وشرح أساليب العلاج الحديثة (العلاج الطبي- العلاج التأهيلي - الدمج المجتمعى) ووجود الخط الساخن 16023. والفرق بين المدمن والمتعاطي، وأشار إلى دور صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى فى مواجهة الادمان. وقانون فصل الموظف المتعاطى(73 لسنة 2021) وأهم العلامات والإشارات الاجتماعية التى بها يتم اكتشاف المدمن.

وفى نهاية الندوة تم فتح باب الحوار والمناقشة والرد على استفسار الجمهور، وذلك بحضور أحمد الجندى رئيس المتابعة الفنية بمركز شباب زفتى، وكل من أحمد خالد، شيماء عبد الحى، داليا ربيع، أحمد ربيع المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان.

شارك في الندوة بعض موظفي وموظفات مركز الشباب وبعض طلبة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها، أدار الندوة السيد سعد الله الغرباوى أخصائي إعلام بالمجمع، تحت إشراف عبدالله الحصري مدير مجمع الإعلام وعزة سرور مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا.