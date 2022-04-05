الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1227 قضية متنوعة في حملات تموينية

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت شرطة التموين، بوزارة الداخلية، اليوم، حملات موسعة استهدفت فرض الرقابة على الأسواق، وضبط الجودة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط 1227 قضية تموينية متنوعة من بينهم 5 قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت 37٫600 طن (دقيق، زيت طعام، سكر، مسلى، مكرونة، أرز، أسمدة).

 

وضبط 80 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت 13,700 طن أسمنت، 27٫129 طن "دقيق، زيت طعام، سكر، مكرونة، أرز، أسمدة"، 9384 عبوة سلع غذائية، 260 لتر زيت طعام، 2167 عبوة سجائر، 17 أسطوانة بوتاجاز»، وضبط 10 قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت 9٫603 طن "دقيق مدعم، سكر مدعم، زيت طعام مدعم، 4000 لتر سولار، 300 عبوة زيت طعام بإجمالي مضبوطات بلغت 88٫032 طن، 300 عبوة زيت طعام، 9384 عبوة سلع غذائية، 2167 عبوة سجائر، 4000 لتر سولار، 260 لتر زيت طعام، 17 أسطوانة بوتاجاز».

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

شرطة التموين فرض الرقابة حملات موسعة الجرائم التموينية قطاع الأمن العام قضايا حجب سلع غذائية السلع المدعومة عبوة سجائر

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وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

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