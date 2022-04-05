الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لسائق أصيب بجرح نافذ في مشاجرة بسوهاج

سكين
سكين

أمرت النيابة العامة بسوهاج، اليوم، بالاستعلام عن الحالة الصحية لسائق أصيب بجرح نافذ في مشاجرة بسبب أولوية تحميل الركاب.
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا مأمور قسم أول سوهاج يفيد بإصابة سائق بطعنه نافذه بالبطن وتم نقله للمستشفى للعلاج.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إسلام عجاج رئيس مباحث قسم أول سوهاج بوصول «أحمد. ا»، 19 سنة سائق ويقيم دائرة قسم أول سوهاج إلى مستشفى سوهاج العام مصاباً " جرح طعني نافذ بالبطن " تم حجزه بالمستشفى.

وبسؤال شقيقه «مصطفي»، 34 سنة نقاش ويقيم بذات الناحية باتهام «أحمد. ا»، 22 سنة، تباع، ويقيم دائرة القسم بالتعدي على شقيقه بسلاح أبيض مما نتج عنه إصابته بسبب أولوية تحميل الركاب بشارع الشهيد دائرة القسم تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة " سكين ".

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ت النيابة العامة بسوهاج سائق الحالة الصحية

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وائل لطفي

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