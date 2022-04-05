رئيس «صرف صحي الإسكندرية» يتفقد مشروع الزراعي «الدلتا الجديد»

أجرى اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية بمشروع الدلتا الجديد برفقة الجهات المعنية لإدارة المياه، وذلك لمتابعة احتياجات مشروع الدلتا الجديد.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن المشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعى المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائي، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء محطة معالجة ثلاثية عملاقة بطاقة 6 ملايين م٣ / يوم لمعالجة مياه الصرف الزراعي لاستغلالها مرة أخرى.

ولفت اللواء محمود نافع، إلى أن القيادة السياسية تحرص على توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بمراحل تنفيذ المشروع المختلفة، لا سيما ما يتعلق بالمرافق.

ويعد مشروع الدلتا الجديد، مشروعا تنمويا متكامل يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة، وسيتم زراعة مليون فدان في المرحلة الأولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية المستقبلية.

وهو المشروع الزراعي الأضخم حاليا في مصر ويوفر عدد من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة ويهدف الي تعزيز استراتيجية الدولة فى التوسع الزراعى والعمرانى وتحقيق الأمن الغذائى وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، الأمر الذى يُخفف الضغط على الدلتا والوادى ويوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.

وكان "نافع" قد عقد اجتماعا تنسيقيا هاما لتنظيم العمل بالشركة أثناء شهر رمضان، حيث أكد على استعدادات استقبال شهر رمضان الكريم وفصل الصيف مع الأخذ فى الاعتبار أوقات الذروة، ومراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة.

ووجه "نافع"، بتكثيف أعمال تطهير الشنايش والمجمعات والمحطات ومتابعة خطط الصيانة والاستعداد على مدار 24 ساعة أثناء شهر رمضان، وأشار إلي أن زيادة المرتبات التي أقرتها الدولة سيبدأ تطبيقها ابتداء من شهر أبريل لرفع بعض الأعباء الاقتصادية عن جميع العاملين.

كما أكد على تنظيم العمل في الخط الساخن للرد علي بلاغات المواطنين وسرعة حلها على مدار اليوم والتأكيد علي متابعة جميع البلاغات.