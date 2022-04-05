تحذير دولي من مجاعات في إفريقيا بسبب الجفاف وأزمات الغذاء

أصدرت 11 منظمة إغاثة دولية، بيانًا مشتركًا، أشارت فيه إلى أن حرب أوكرانيا تخاطر بإعادة توجيه الأموال، التي تزداد الحاجة إليها بعيدًا عن المنطقة.

وقال البيان، إن هناك نحو 27 مليون شخص يعانون الجوع في المنطقة، ويرتفع هذا العدد إلى 38 مليونا بحلول يونيو، بزيادة 40% عن العام الماضي، وهو ارتفاع تاريخي.

وأشارت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، إلى أن "ست دول من المنطقة تستورد ما بين 30% إلى 50% من قمحها من روسيا وأوكرانيا.

ووفقا لشبكة الوقاية من أزمات الغذاء في غرب إفريقيا، انخفض إنتاج الحبوب في 2021-2022 بنسبة 39% على أساس سنوي في النيجر، و15% في مالي.

هذا بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية، وتعطلت التجارة "بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا"، كما قالت الشبكة.

وأشارت شبكة الوقاية من أزمات الغذاء، إلى أن إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا كان له تأثير سلبي أيضا على بلدان إفريقيا.