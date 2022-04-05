الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس منصور فيريري الكاهن

تحيي الكنيسة الكاثوليكية اليوم الثلاثاء ذكرى القديس منصور فيريرى الكاهن.

وروى الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، سيرته قائلا: “ولد القديس منصور في فالنسيا في إسبانيا يوم 23 يناير عام 1350 من والدين شريفي الحسب والنسب وساميين في الفضيلة هما جولييلمو فيريري وكوستانزا ميجيل. ومنذ حبل به ظهرت إشارات بينة لها تدل على ما سيكون من ذلك الجنين وكانت تعلمه الفضائل والأخلاق المسيحية”.

يقول الأب وليم: التحق بالمدارس الأولى في موطنه فالنسيا وكان دائماً يتفوق على زملائه وفي سن السابعة عشر التحق برهبنة الدومينيكان وكان معلماً للاهوت، ويعتبر من أعظم وعاظ عصره تجول في بلدان أوربية كثيرة حاملاً بشرى الإنجيل التي أيدها الله بالمعجزات جنى ثماراً وافرة إذ كانت جموع الناس تهتدى بسببه إلى الإيمان المسيحي والأخلاق الإنجيلية. وكانت الكرازة هو المجال الذي استخدم فيه موهبته العظيمة.

ويضيف: كانت حياته رسولية حقاً، لأنه في خضم كل هذا الجهد والسفر والوعظ، لم يخفف أبداً من الصرامة والتقشف التي تعامل بها مع نفسه. اختاره البابا بندكتس الثالث عشر معرفاً شخصياً له وتم إعلان قداسته عام 1453م على يدي البابا كاليستو الثالث.