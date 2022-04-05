الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخزانة الأمريكية تتخذ إجراء جديدا يستهدف الديون الروسية

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها منعت سداد مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في البنوك الأمريكية.

 

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر بوزارة الخزانة الأمريكية أن الوزارة منعت سداد مدفوعات ديون بالدولار من الحسابات الروسية المجمدة في البنوك الأمريكية.

 

وكانت وزارة المالية الروسية، قد أفادت الثلاثاء الماضي، بأنها سددت خدمة دين عن سندات دولية "يوروبوندز" بقيمة 102 مليون دولار، وأشارت إلى أن استحقاق هذه السندات من المقرر أن يكون في عام 2035.

 

ومنذ انطلاق العملية العسكرية فرض الغرب عقوبات على روسيا، وفي إطار هذه العقوبات تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار.

 

وعلى صعيد آخر، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، يندا توماس جرينفيلد،  إن الولايات المتحدة ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على خلفية مزاعم ارتكاب بأن القوات الروسية جرائم حرب في بوتشا ومناطق أخرى في أوكرانيا.


وفي تصريحات أدلت بها جرينفيلد في رومانيا - التي تزورها للوقوف على الجهود المبذولة لمساعدة اللاجئين القادمين من أوكرانيا - قالت السفيرة الأمريكية : "بالتنسيق الوثيق مع أوكرانيا والدول الأوروبية والشركاء الآخرين في الأمم المتحدة، سنسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان"، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي. 
 

وأضافت: "رسالتي إلى الدول الـ 140 التي وقفت معًا بشجاعة هي: الصور من بوتشا والدمار في جميع أنحاء أوكرانيا تتطلب منا الآن أفعالًا تطابق أقوالنا"، في إشارة إلى أكثر من 140 دولة صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أوائل مارس لإدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


ويحتاج تعليق عضوية أي دولة في مجلس حقوق الإنسان إلى موافقة أغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوًا.

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