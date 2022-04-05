الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرض «Feminist» للفنانة نيفين ناثان بقاعة الباب سليم

من أحد أعمال المعرض
من أحد أعمال المعرض

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض النحت الفردي الخاص للفنانة النحاتة نيفين ناثان، والذي يقام تحت عنوان "Feminist"، بقاعة الباب سليم ساحة متحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية في أرض الجزيرة. ويستمر المعرض حتى 16 إبريل الجاري.

 

وعن معرض "Feminist"، للفنانة نيفين ناثان، يقول الفنان الدكتور خالد سرور: "مع كل عرض للفنانة نيفين ناثان يعكس مدى شغفها بالبحث عن أبعاد جمالية وصياغات جديدة يمكنها أن تُجسد شعورها نحتاً .. كما تحرص أن يتمتع منجزها الفني بالسطوة البصرية بشقيها المادي والروحي من خلال تعاملها مع الخامة في التشكيل والتعبير عن المضامين والأفكار .. ممارستها النحتية تأتي في هيئات تشكيلية تعي مفاهيم الفراغ والحركة وتُقدم أفكاراً وحلولاً مبتكرة وذات قيم جمالية تميزها."

 

يضم المعرض مجموعة من الأعمال النحتية تسيطر على أغلبها خامة البرونز جميعها تنتمي لعالم المرأة وتنحاز لقضاياها ومشاعرها.

 

ــ  "على شواطىء مجرة" معرض فن معاصر للدكتورة وفاء ياديس

في سياق متصل، ينطلق الأسبوع المقبل معرض "على شواطىء مجرة" للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، وهو من سلسلة معارض ما وراء الطبيعة التى تعرض جوانب مختلفة من علوم ميتافيزيقا الكون، فى سياق فنى معاصر يشارك المتلقى منظومة الكون فى تشكيل لونى خطى.

 

مع عرض لمفهوم ماهية ميتافيزيقا الكون وفتح باب المناقشة مع الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، وهى من علماء الميتافيزيقا وحاصلة على درجة الدكتوراة من جامعة سيدونا وعضو المجلس الدولى لعلوم الميتافيزيقا والجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى وهى مؤسس مدرسة آرت ميتافيزيكس التى تعمل على استخدام الفنون المرئية، لعمل صياغة إبداعية بمفهوم علمى ميتافيزيقى، لخلق وسائل سمعية وبصرية لعلاج مشاكل جسدية وعقلية للمتلقى.  

 

يناقش معرض "على شواطىء مجرة" محدودية فكر الانسان فى فكرة واحدة وبقعة مكانية وزمانية غير معروف منشاءها ونهايتها، حيث يتواصل الانسان مع ذاته ومحيطه المحدود وهو بالنسبة لكلية الكون ماهو الا ذرة سابحة فى مجرة من اعداد غير متناهية بلا حدود.

 

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن مجموعة معارض ما وراء الطبيعة تسعى لفتح باب المعارف الكونية والعلوم المهملة، وما تحول منها من أصول علمية إلى جهل وخرافات مثل العلوم الفلكية، حيث سبقنا الغرب بتأسيس جامعات وتطبيقات لدراسة الكواكب والمجرات متواصلين مع أكوان غير مسبوقة، ومازال علم الفلك يعنى لنا قراءة الحظ .

 

ويتم العرض على قناة جاليرى الدكتورة وفاء ياديس مع فتح الباب للمناقشة العلمية والفنية. 

Feminist افتتاح معرض Feminist الفنانة نيفين ناثان قاعة الباب سليم دكتور خالد سرور

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