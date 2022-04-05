الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارة روسيا: لم نمنع وصول سفينة القمح الأوكرانية إلى مصر

جريدة الدستور

نفت سفارة روسيا لدى القاهرة ما نشرته أوكرانيا حول منع موسكو مرور سفينة محملة بالقمح الأوكراني كانت تتجه للموانئ المصرية.

وقالت سفارة روسيا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ قليل، : "إن إعلان الطرف الأوكراني عن منع حركة سفينة (EMMAKRIS III) الأوكرانية المحملة بالقمح الذي كما يقال يتم تصديره إلى مصر غير صحيح".

بيان السفارة الروسية منذ قليل

روسيا توضح حقيقة منع سفينة من التوجه إلى مصر 

وتابعت سفارة روسيا :"تمنع الإدارات العسكرية الأوكرانية حركة السفن في مناطق أوديسا وتشيرنومورسك.. وبالعكس يضمن الأسطول البحري الروسي حرية حركة السفن التجارية، ولكن تمنع السلطات الأوكرانية خروجها من الميناء".

بيان السفارة الأوكرانية حول «سفينة القمح»

وأعلنت سفارة أوكرانيا لدى القاهرة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الإثنين، أن روسيا تمنع حركة سفينة محملة بالقمح خلال توجهها إلى مصر، بعد أن اشترتها الأخيرة من كييف.

روسيا مصر القمح سفينة محملة بالقمح أوكرانيا سفارة روسيا السفارة الاوكرانية

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