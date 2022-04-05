الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3| خبراء يوضحون: كيف تستخدم الإرهابية السوشيال ميديا لتحقيق أغراضها؟

استخدام الإخوان السوشيال
استخدام الإخوان السوشيال ميديا

سلطت الحلقة الثالثة من مسلسل “الاختيار3” الضوء على المنصات الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي لجأت إليها جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أغراضها وإثارة الذعر في البلاد.

وتعدَّ منصات التواصل الاجتماعي الأداة الأهم والأكثر فاعلية لدى جماعة الإخوان الإرهابية لتأليب الرأي العام ضد القوات المسلحة والقيادات السياسية منذُ ثورة 30 يونيو.

يقول محمد رضوان، خبير في الشؤن السياسية، إنَّ الجماعة الإرهابية نجحت في استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتأليب الرأي العام ضد القيادات السياسية، ونجحت من خلال تلك المنصات في كثير من الأوقات في استهداف الشباب والتأثير على أفكارهم.

وأضاف رضوان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنَّ جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم العديد من الطُرق لنشر الفتنة والتضليل على منصات السوشيال ميديا، بهدف وضع البلاد على سطح من الصفيح الملتهب.

وأوضح أنَّ من ضمن هذه الأساليب التي تستغلها جماعة الإخوان على منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أهدافها، هي الأفكار المتطرفة والإرهابية التي يجري ترويجها بكثافة والضخ باتجاهها، بالإضافة إلى المواقع الرئيسية والأدوات والمنصات التي يعتمدون عليها وهي كالآتي:

أولاً: "التريند والهاشتاجات"  

وتعتمد جماعة الإخوان الإرهابية على تكوين تريندات وهمية، من خلال لجانها الإلكترونية للترويج لفكرة رفض تصريحات القيادات السياسية وعلى رأسهم الرئيس السيسي.

ثانيًا: "السخرية" 

تُعتبر أداة مُهمّة ضمن أدوات الجماعة الإرهابية والتي يتم رصدها والعمل عليها من قبل لجانها الإلكترونية، سواء على منصات السوشيال ميديا أو بثّ البعض منها على مواقع الفيديو مثل "اليوتيوب".

ثالثًا: اجتزاء التصريحات من سياقها

وهو ما يتعمّده جماعات الإخوان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتعمّد اقتطاع أجزاء مُعيّنة من تصريحات المسئولين أو القيادات التنفيذية من أجل نقل معلومات مُضلَّلة للمواطنين.

قضايا المواطنين

ومن جانبه، أكدّ الخبير الاستراتيجي محمد منصور، أنَّ من أهم الأدوات التي نجحت الجماعة الإرهابية في استغلالها خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو التشكيك في البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن المسؤولين وبثّ الإشاعات والتضخيم من حجمها أمام المواطنين.

وأضاف أنه على سبيل المثال، استغلت الجماعة الإرهابية من خلال لجانها الإلكترونية الآثار الاقتصادية التي تجتاح العالم وتم صياغتها في سياق تراخي الدولة عن أداء دورها    

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وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

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