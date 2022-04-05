أدب رمضان.. يوسف القعيد يروي لـ«الدستور» حكاية رواية «الحرب في بر مصر»

قال الكاتب والأديب يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، إن روايته "الحرب في بر مصر" بدأ في كتابتها خلال شهر رمضان عام 1973، وهو العام الذي شهد حرب السادس من أكتوبر وانتصاراته العظيمة.

وأضاف "القعيد" لـ"الدستور" أن الرواية رغم أنه بدأ في كتابتها عام 1973 إلا أنها صدرت عام 1978 عن دار “ابن رشد للنشر والتوزيع” في بيروت، وحولت إلى فيلم سينمائي في عام 1991 بعنوان "المواطن مصري" الذي أخرجه صلاح أبو سيف، ولعب بطولته عمر الشريف وعزت العلايلي وعبد الله محمود.

يوسف القعيد أديب وروائي وصحفي وقاص مصري معاصر وُلد في قرية الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة في 2 أبريل عام 1944، وتخرج في معهد المعلمين، ثم التحق بالقوات المسلحة عام 1965، وحتى عام 1974.

عمل يوسف القعيد بعد حصوله على دبلوم المعلمين مدرساً، ثم التحق بالقوات المسلحة المصرية لأداء الخدمة العسكرية في عام 1965، حيث حضر هزيمة الخامس من يونيو عام 1967، وشارك في حرب الاستنزاف التي بدأت في عام 1969، وحرب أكتوبر عام 1973، وظل بالقوات المسلحة حتى عام 1974. اتجه يوسف القعيد بعد ذلك إلى العمل بمجال الصحافة فعمل محررا أدبيا بمجلة المصور التابعة لدار الهلال، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس تحرير المجلة في عام 2000، ثم استقال من منصبه بعد ذلك ليتفرغ للكتابة الأدبية.

عمل يوسف القعيد مقررا للجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة بدءاً من نوفمبر 2017.

اهتم يوسف القعيد بالتعبير عن المحيط القروي المصري وما يتصل به من قضايا وعرف بنبرته السياسية الناقدة عرضت بعض أعماله للمصادرة. يعتبر يوسف القعيد من رواد الرواية في مرحلة ما بعد نجيب محفوظ الذي ربطته به علاقة متينة. حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 2008 وحازت روايته "الحرب في بر مصر" المرتبة الرابعة ضمن أفضل مائة رواية عربية.