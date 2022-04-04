حبس 19 عنصرًا إخوانيًا لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة

قررت النيابة العامة حبس 19 شخصا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ونسبت النيابة للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.