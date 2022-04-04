الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القباج» توجه بسرعة إنقاذ 3 مواطنين بلا مأوى

بلامأوى
بلامأوى

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوازرة بسرعة بحث شكوى قد وردت من منظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى وجود مواطن في العقد الخامس من العمر بلا مأوى بمنطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، علمًا بأن المواطن ليس لديه القدرة على الحركة بسبب وجود غرغرينا بالساق والقدم، علمًا بأن المواطن يتنقل مستخدمًا كرسي متحرك.

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وفي هذا الإطار تولى المختصون بالمنظومة التنسيق مع المسؤولين بفريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بالتوجه إلى موقع الشكوى، علمًا بأنه قد تم العثور على المواطن في حالة إعياء شديد، وعليه تولى المختصون بالمنظومة التنسيق مع مدير مستشفى شبرا العام، وكذا التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية بشأن نقل المواطن واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الحالة الصحية، وفور الانتهاء من إجراءات التقييم الطبي، فقد تولى أعضاء فريق التدخل السريع المحلي إيداع المواطن بإحدى

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 دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايته من مخاطر الشارع.

وفي ذات الوقت وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة بحث شكوى ثانية قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى وجود فتاة  تبلغ من العمر 20 عامًا بلا مأوى  بقرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، علماً بأن الفتاة تعاني من اضطرابات نفسية، وقد ناشد الأهالي بالقرية المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإنقاذ الفتاة وحمايتها من التشرد ومخاطر الشارع.

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وفي هذا الإطار تولى المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بفريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة بسرعة بحث الشكوى، وقد توجه الفريق المحلي إلى موقع الشكوى والعثور على الفتاة وتدعى "هـ. ع. أ"، وقد تبين أن والدها متوفي وأن الأم متزوجة بآخر بمحافظة الإسكندرية وترفض مساعدة الفتاة، وعليه تولى فريق التدخل السريع المحلي تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة إيتاي البارود برقم 4039، وكذا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي لحالة الفتاة.

التضامن الاجتماعي رئاسة مجلس الوزراء فريق التدخل السريع وزارة الصحة والسكان منظومة الشكاوى الرعاية الصحية

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وائل لطفي

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