الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«لو فاتك التريند» حقيقة ظهور مايا خليفة في إعلانات رمضان وتصريحات منة عرفة تثير الجدل

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

«لو فاتك التريند» حقيقة ظهور مايا خليفة في إعلانات رمضان ووجود زيت مستعمل في التموين (تنشر 3 عصرًا)

تعددت أخبار التريند خلال الساعات الماضية، وقد أعلنت العديد من التفاصيل والأخبار الخاصة بالتريند، في هذا السياق ترصد الدستور أبرز الاخبار في نشرة «لو فاتك التريند».

 

حقيقة ظهور مايا خليفة في إعلانات رمضان

تصدر إعلان الفنان أحمد عز محركات البحث على جوجل، وقد ظن البعض أن ما ظهرت معه في الفيديو هي مايا خليفة بينما هي الفنانة كارمن بصيبص، وترصد «الدستور» كافة التفاصيل عن هذه الفنان من خلال الرابط التالي 

https://www.dostor.org/4048287

 

تصريحات منة عرفة

تصدرت الفنانة منة عرفة محركات البحث على جوجل، وذلك عقب تصريحاتها الصحفية التى أطلقتها خلال الساعات الماضية مع الاعلامية رغدة شلهوب، وأوضحت منه عرفة تفاصيل تداول صور لها بالمايوه والسيجارة، فى هذا السياق تنشر الدستور رابط موضوع منه عرفه

https://www.dostor.org/4048012

 

تصدر أيضًا الفنان محمد فراج محركات البحث على جوجل وذلك عقب ظهوره في الحلقة الثانية من مسلسل العائدون الذي يعرض على «دي أم سي» في رمضان، حيث تصدر مشهد إعدام محمد فراج حرقًا على يد داعش محركات البحث على جوجل.

لمعرفة تفاصيل المشهد 

https://www.dostor.org/4048118

 

تصدرت دولة لبنان التريند الأول على جوجل عقب إفلاسها، حيث تشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية جديدة عقب إعلان نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، خلال الساعات الماضية.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه الازمة أضغط الرابط التالي

https://www.dostor.org/4048536

 

تصدر أيضًا اللاعب حسين الشحات تريند تويتر خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تسجيل هدف التقدم على الهلال السوداني في المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي

https://elcaptain.dostor.org/178434

 

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