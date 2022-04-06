«طبلة الست» حفل ضمن ليالي رمضان بالمعهد الثقافي الفرنسي بالاسكندرية

يستضيف المعهد الفرنسي بالاسكندرية ضمن احتفالات ليالي رمضان حفل طبلة الست وذلك يوم الخميس الموافق 14 أبريل بمقر المعهد الفرنسي بالإسكندرية.

تتكون المجموعة من عازفات ومغنيات يستخدمن آلات الإيقاع مثل الدف والطبلة لمرافقة ألحانهم المصرية، حفلة موسيقية مجانية حيث يمكنك اكتشاف موهبة العازفات الشابات.

أنشأت سها محمد علي (فرقة طبلة الست) تتكون من فتيات المدينة تغني وتعزف الآلات، أغاني من الفلكلور والتراث المصري لنشر الفرح ولحماية من الاندثار.

سها محمد، خريجة كلية آداب قسم اللغة الألمانية أنها تعشق الطبلة لدرجة كبيرة، وقررت دراسة العزف عليها في عام 2018م في معهد الموسيقي العربية على يد العازف الكبير «سعيد الأرتيست»، لكنها قررت بعد ذلك أن تعزف وتغني في ذات الوقت، لكن ليس بمفردها وإنما مع مجموعة من البنات.

وأسست الفرقة المكونة من 10 أعضاء وهم: "سها محمد، منة الله منصور، ريهام فتحى، دعاء الزيدى، ريتا ناجي، صفاء عبدالله، حبيبة عمرو، خديجة فاروق.

ولم يمض عامًا واحداً حتى أسست سها محمد، صاحبة الـ 32 عامًا، فرقة طبلة الست عام 2019م فى تحد لاحتكار الرجال هذه الآلة التى يحتاج العزف عليها إلى عزم وقوة، منوهةً: «في زمن أجدادنا الفراعنة كانت المرأة تعزف على الطبلة والدف وتغني وترقص، كما توضح جدران المعابد، ونحن في فرقة طبلة الست نكمل مسيرة أجدادنا».

قدمت الفرقة العديد من الأغانى التى تقدم فيها تراثنا الغنائي منها "مربعات ابن عروس - ياعشاق النبي- أبويا وصاني- الشوكولاتة- بتناديني تاني ليه" وسط تصفيق حاد من الجمهور الذي أعرب عن سعادته لحضور الحفل.