الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب سرعة إجراء التحريات في إصابة شخصين بانقلاب سيارة بـ «دائري السلام»

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أمرت نيابة السلام بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين، أصيبا في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري اتجاه السلام وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الدائري بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى الدائري مما أسفر عن اصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة السلام الحالة الصحية حادث الطريق الدائري

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