الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن يزور بلجيكا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الـ«ناتو»

بلينكن
بلينكن

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، غدًا الثلاثاء، إلى بروكسل، ببلجيكا، في زيارة تستمر يومين حتى 7 أبريل الجاري، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية منظمة حلف شمال الأطلسي (حلف الناتو).

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن الفرصة سانحة أمام بلينكن، في المؤتمر الوزاري لتسليط الضوء على دور الناتو الأساسي في الحفاظ على الأمن عبر المحيط الأطلسي، بما في ذلك الجهود المشتركة لمساءلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتشجيع على إنهاء سريع لحربه ضد أوكرانيا.

وبحسب البيان، يناقش وزير الخارجية الأمريكي جهود الحلفاء المستمرة لتقديم الدعم لأوكرانيا، وسينضم أيضًا إلى الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع ويعقد مناقشات إضافية مع الحلفاء والشركاء الآخرين.

واشنطن خارجية الناتو الناتو بلجيكا الولايات المتحدة بلينكن

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