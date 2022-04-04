الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الحبيب الجفري: علينا تجديد التوبة وإحياء روح المحبة في رمضان

الحبيب على الجفرى
الحبيب على الجفرى

قال الداعية اليمني الحبيب علي الجفري، رئيس مؤسسة طابة للدراسات والبحوث الإسلامية،"يجب علينا فى شهر رمضان تجديد التوبة وإحياء روح المحبة والأخلاق والتراحم والسماحة فيما بيننا، فاللهم حقِّق وأعِن ووفِّق وتقبّل.

تابع الجفري، عبر صفحته الرسمية: ففى هذا الشهر الكريم المبارك تصفد الشياطين، ومن حكمة المولى سبحانه فى ذلك  دفع تَعَلُّلِ النفس في تقصيرها بالشيطان، فيُخلَّى بين العبد ونفسه في مواجهةٍ مباشرة حتى يقول لها: ها قد صُفِّدَت الشياطين فما هو عذرك في التكاسل؟

أضاف: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة».

ويترأس الحبيب علي الجفري مؤسسة “طابة” للدراسات بدولة الإمارات، وكذلك هو المؤسس لساحة “روضة النعيم” للفكر والتراث الصوفي بمصر، حيث تعد من الساحات الصوفية المعروفة.

الحبيب الجفري علينا تجديد التوبة واحياء روح المحبة رمضان

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وائل لطفي

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