وكيل تعليم مطروح يناقش سبل تطوير العمل بالمراحل التعليمية

عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع أعضاء فريق المتابعة الميدانية بالمديرية بحضور ممدوح حماد مدير الإدارة المعنية والسيد توفيق مدير تنسيق المتابعة.

وناقش وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع سبل تطوير العمل بالمراحل التعليمية، وكيفية تفعيل منظومة المتابعات الميدانية والتحليل الدوري لتقارير زيارات المتابعة للمدارس لتحقيق هدفها المنشود.

وأشار وكيل تعليم مطروح إلي ضرورة رصد السلبيات خلال المتابعة الميدانية، ووضع المقترحات والتوصيات الخاصة بسبل مواجهتها مع تدعيم الإيجابيات مؤكداً أن المتابعة تقويم للأداء أولاً وليس للتقييم المباشر كي تؤدي غرضها في ضبط واستقرار العملية التعليمية.

ووجه وكيل تعليم مطروح إلى أعضاء المتابعة بتعليم مطروح بضرورة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالجدية وتقدير المسئولية والتعاون الصادق لتحقيق منظومة تربوية متكاملة وعمل مؤسسي محترم.

كما ناقش وكيل تعليم مطروح العقبات التي تواجه سير عملهم والمقترحات الخاصة بتطوير الأداء مؤكدا لهم حتمية مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء لصالح أبنائنا الطلبة متمنياً للجميع دوام التوفيق.

وكان قد عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في مارس ٢٠٢٢، اجتماعاً مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية بالقاعة الكبري في ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ونبيل نجيب مدير عام التعليم الفني وصباح نصر مدير عام الشئون المالية والإدارية.

وناقش وكيل تعليم مطروح انضباط العمل، والتزام العاملين بالإدارات التعليمية بالتعليمات الصادرة من المديرية كذلك آلية تنظيم الامتحانات الشهرية للصف الرابع الابتدائي بجميع الإدارات التعليمية وفق التعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

ووجه وكيل تعليم مطروح إلى مدير الشئون المالية خلال الاجتماع بتحديد أسباب تأخير صرف بعض مستحقات المعلمين في الإدارات وسرعة حل المشاكل المتعلقة بذلك وفق إطارها القويم، كذلك وضع ضوابط محددة بإجراءات الصرف الخاصة بمستحقات معلمي السركي وإرسالها للإدارات التعليمية مع الالتزام الكامل بتنفيذها.