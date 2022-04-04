الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب رابعة ابتدائى يؤدون امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

ابتدائي
ابتدائي

يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، ثالث أيام امتحان شهر أبريل عن منهج شهري فبراير ومارس، حيث يؤدي ما يقرب من 2.6 مليون تلميذ ثاني أيام الاختبارات بأداء مادة الدراسات الاجتماعية، وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشدد قطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع واضعي الأسئلة، من الموجهين والمدرسين الأوائل، بالإتيان بأسئلة من منهج شهري فبراير ومارس فقط.

كما قررت المديريات والإدارات التعليمية إلغاء إجازة السبت في جميع المدارس التي تحصل عليها، وذلك نظرا لجدول الامتحانات بالبدء اليوم السبت.

ووفقا للكتاب الدوري، تتكون الامتحانات في كل مادة من 15 سؤالا على أن تكون الدرجة الفعلية للامتحانات 30 درجة وتقيس الأسئلة نواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وحددت وزارة  التربية والتعليم المقررات الدراسية لجميع المواد المقررة فى امتحان شهر أبريل:

المحور الثالث كامل مادة اللغة العربية.

الوحدة الثانية الوحدة الثالثة حتي نشاط رقم 7 بمادة العلوم.

الوحدة الأولى+ الوحدة الثانية حتى درس رقم 4 بمادة الدراسات الاجتماعية.

الوحدة 7 و8 و9 و10  منهج (connect ) بمادة اللغة الإنجليزية.

باقي الوحدة السابعة الوحدة الثامنة والوحدة التاسعة حتى رقم 14 بمادة الرياضيات.

المحور الثالث ومن المحور الرابع العقيدة فقط حتى الدرس الثالث بمادة التربية الدينية.

المحور الثالث حتى الدرس رقم 10 (السلامة فى المنزل) بمادة المهارات مهنية.

المحور الثالث والمحور الرابع حتى الدرس رقم 2 لمادة تكنولوجيا lct.

سبب انتشار فيروس كورونا اللغة الإنجليزية فيروس كورونا اللغة العربية مادة اللغة الإنجليزية جدول الامتحانات مادة اللغة العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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