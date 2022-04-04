كيف يمكن إيصال فكرة الصوم للأطفال بطريقة صحيحة؟

من المهم تعليم الطفل ذات الـ 7 سنوات كيفية الصيام وفوائده، ومن الأفضل أن يتم البدء في ذلك قبل إتمام هذا العمر بالتمهيد لفضل الصيام حيث أن هناك قواعد هامة يجب إتباعها عندما نريد تعليم الأطفال الصوم.

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لخبيرة الاتيكيت، شريهان الدسوقي، كيف يمكن تعليم الأطفال صيام شهر رمضان.

شرح فوائد الصيام

نقوم بشرح فوائد الصيام عن طريق سرد القصص والحكايات وثواب صيام شهر رمضان بجانب شرح فوائده على أجسامنا وتنظيفها من الشوائب والدهون.

استشارة دكتور اطفال

يجب قبل صيام الأطفال استشارة دكتور أطفال مختص لمعرفة هل صحة وأجسام أبنائنا مؤهلة بالفعل للصيام وهل سوف يؤثر عليه بالسلب، وهل يحتاج فيتامينات معينة ناقصة بجسمه وهذه استشارة في غاية الأهمية.

القدوة الحسنة

القدوة الحسنة والصوم والعبادة أمام أبنائنا حتى يقوموا بالتقليد عن طيب خاطر، فالأطفال مرآة والديهم.

صيام (الطيور)

يعتبر صيام (الطيور) وهو الصوم المتقطع مثل العصافير فتبدأ من سن 8 سنوات ومن المستحسن يصوم الطفل نصف يوم في البدايه حتى صلاة العصر وعند 9 سنوات يصوم أيضًا لأذان العصر، ولكن يشرب ماء وسوائل فقط ويأكل مع باقي أفراد الأسرة عند أذان المغرب وعند 10 سنوات يكون الصيام كاملًا عندها لا يشعر الطفل بالتعب أو الإرهاق لأنه أصبح متعود على الصيام ولكن بالتدريج.

مشاركة الطفل معنا في الصدقة

يجب مشاركة الطفل معنا في الصدقة وزكاة رمضان عن طريق إعطاءه ما تبقى من الطعام ليسلمه بيده للمحتاجين فيتربى على مشاعر اللين في القلب ويشب على الصدقة والزكاة، ومن شب على شئ شاب عليه.

الصيام ليس عن الطعام فقط

يجب أن نعود الطفل أن الصيام ليس عن الطعام فقط بل أيضًا عن الألفاظ السيئة والعنف مع أصدقائهم والتعامل المحترم مع إخوانهم داخل البيت.

المكافأة

المكافأة وهو عن طريق الهدية فعندما يقوم ابنك بالصوم حتى لو نصف يوم يجب على الأم أو الأب بمكافأة ابنهم بلعبة يتمناها أو شئ طالما يطلبه منهم دائمًا.

عدم معاقبة وتأنيب الطفل

يجب عدم معاقبة وتأنيب الطفل عندما يتناول الطعام وهو صائم فممكن يكون نسى بالفعل حتى ولو كان يقصد يجب عدم إخافته وأن نتوعده كما يسبب في عناد الطفل فارجوا أن نراعي هذه النقطة.

نجعلهم يجلسوا في مكان رطب

يجب أن نراعي عدم عطش الأطفال في صيام رمضان بأن نكثر من شرب السوائل وتناول الفاكهة ونجعلهم يجلسوا في مكان به تكييف أو مروحه لعدم الشعور بالحر والتعرق.