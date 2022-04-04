«العائدون» الحلقة 2| أشهرها حرق الطيار الأردني.. كواليس أبشع عمليات «داعش»

وثق مقطع فيديو نشر خلال الحلقة الثانية من مسلسل العائدون، العديد من الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أبشع الجرائم التي ارتكبها التظيم الإرهابي..

يناير 2014، أحرق مسلحو داعش طيارا أردنيا وهو حي في قفص حديدي، وقامو بنشر تسجيل فيديو يظهر إعدامه على شبكة الإنترنت.

وأحرق تنظيم “داعش” 45 شخصًا في محافظة الأنبار العراقية وحينها أفادت وسائل إعلام إلكترونية بأن إمرأة مسيحية من الموصل تبلغ 80 عاما من عمرها أحرقت بزعم أنها خالفت أحكام الشريعة الإسلامية.

مارس مسلحو التنظيم الاتجار بالأعضاء البشرية في السوق السوداء العالمية، معتمدين على جراحين "مستوردين" من الدول الخارجية، أما الأعضاء فتؤخذ سواء من المسلحين القتلى أو من أجساد الأسرى والمخطوفين الأحياء، بمن فيهم الأطفال من الأقليات القومية في سوريا والعراق.

تدمير 30 موقعا أثريا تعود جميعها للتراث الحضاري العالمي، وبيع كل ما يمكن بيعه في السوق السوداء.

استخدمت داعش الأسلحة الكيميائية في المعارك مع القوات العراقية وكذلك استخدمت ضد المدنيين غاز الكلور والتنظيم غاز الخردل ضد الأكراد العراقيين، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"عام 2014.

وفي سبتمبر 2014 ، قضى أكثر من 300 جندي عراقي في هجوم "كيميائي" شنه مسلحو التنظيم.