بعد غياب 3 أشهر.. القائمة الكاملة لترشيحات حفل الجرامى الموسيقى لعام 2022

بعد تأخير لمدة ثلاثة أشهر بسبب زيادة الإصابات بمتحور أوميكرون، من المقرر أن يتم حفل توزيع جوائز جرامي رقم 64 ليلة الأحد.

وينتقل العرض من منزله المعتاد في لوس أنجلوس إلى MGM Grand Garden Arena في لاس فيجاس.

وسيعود تريفور نوح، الذي استضاف الحفل عام 2021، لاستضافة الحفل مرة أخرى هذا العام.

وسجل جون باتيست أكبر عدد من الترشيحات برصيد 11، حيث فاز باتيست في كل من سجل العام وألبوم العام بالإضافة إلى العديد من الترشيحات لعمله في فيلم الرسوم المتحركة “الروح”، وأحرز كل من جاستن بيبر ودوجا كات وهير ثمانية ترشيحات خاصة بهم.

القائمة الكاملة للمرشحين والفائزين أدناه:

سجل العام

"ما زلت أؤمن بك" - ABBA

"الحرية" - جون باتيست

"لقد طردت منك" - توني بينيت وليدي غاغا

"الخوخ - جاستن بيبر مع دانيال قيصر وجيفون

"في الوقت المناسب" - براندي كارليل

"يقبلني أكثر" - Doja Cat يضم SZA

"أسعد من أي وقت مضى" - بيلي إيليش

"مونتيرو (اتصل بي باسمك)" - ليل ناس إكس

"رخصة القيادة" - أوليفيا رودريغو

"اترك الباب مفتوحًا" - سيلك سونيك



ألبوم العام

"نحن" - جون باتيست

"حب للبيع" - توني بينيت وليدي غاغا

"العدالة" - جاستن بيبر

"كوكب هير" - Doja Cat

"أسعد من أي وقت مضى" - بيلي إيليش

"مونتيرو" - ليل ناس إكس

"ظهر ذهني" - لها

"تعكر" - أوليفيا رودريغو

"إلى الأبد" - تايلور سويفت

"دوندا" - كاني



أغنية العام

"العادات السيئة" - فريد جيبسون ، جوني مكايد وإد شيران

"ضوضاء جميلة" - أليسيا كيز وبراندي كارليل

"رخصة القيادة" - دانيال نيجرو وأوليفيا رودريغو

"الكفاح من أجلك" - Dernst Emile II و HER و Tiara Thomas

"أسعد من أي وقت مضى" - بيلي إيليش أوكونيل وفينس أوكونيل

"قبلني أكثر" - روجيت شاهيد ، وأمالا زانديل دلاميني ، ولوكاس جوتوالد ، وكارتر لانغ ، وجيرارد إيه باول الثاني ، وسولانا رو وديفيد سبريشر وغيرهم

"اترك الباب مفتوحًا" - براندون أندرسون وكريستوفر برودي براون وديرنست إميل الثاني وبرونو مارس

"مونتيرو" - دينزل بابتيست ، وديفيد بيرال ، وعمر فيدي ، ومونتيرو هيل وروي لينزو

"الخوخ" - لويس بيل ، وجوستين بيبر ، وجيفون ديزمان إيفانز ، وبرنارد هارفي ، وفيليشا "غضب" - كينغ ، وماثيو شون ليون والمزيد

"Right On Time" - براندي كارليل ، وديف كوب ، وفيل هانزروث ، وتيم هانزروث ، وغيرهم



أفضل فنان جديد

عروج افتاب

جيمي ألين

بيبي كيم

فينياس

حيوانات الزجاج

إفطار ياباني

الطفل LAROI

أرلو باركس

أوليفيا رودريجو

Saweetie



أفضل أداء بوب منفرد

"أي شخص" - جاستن بيبر

"في الوقت المناسب" - براندي كارليل

"أسعد من أي وقت مضى" - بيلي إيليش

"المناصب" - أريانا غراندي

"رخصة القيادة" - أوليفيا رودريغو

أفضل أداء Pop Duo / Group

"لقد طردت منك" - توني بينيت وليدي غاغا

"وحيد" - جاستن بيبر وبيني بلانكو

"الزبدة" - BTS

"قوة أعلى" - كولدبلاي

"يقبلني أكثر" - Doja Cat يضم SZA



أفضل ألبوم بوب صوتي تقليدي

"حب للبيع" - توني بينيت وليدي غاغا

"Til We Meet Again (Live)" - نورا جونز

"عيد ميلاد توري كيلي" - توري كيلي

"ليدسي تغني نينا" - ليدسي

"هذه هي الحياة" - ويلي نيلسون

"A Holly Dolly Christmas" - دوللي بارتون

أفضل تسجيل رقص / إلكتروني

"البطل" - أفروجاك وديفيد جوتا ، كوك هاريل وستارجيت ، منتجون ؛ إليو ديبيتس ، خلاط

"Loom" - lafur Arnalds يضم بونوبو وسيمون جرين والمنتجين ؛ Ólafur Arnalds ، خلاط

"قبل" - جيمس بليك ، Dom Maker ، المنتجون ؛ جيمس بليك ، خلاط

"Heartbreak" - بونوبو وديناصورات منقرضة هائلة الحجم ، وسيمون جرين وأورلاندو هيجينبوتوم، منتجين ؛ سيمون جرين وأورلاندو هيجينبوتوم ، خلاطات

"You Can Do It" - كاريبو دان سنيث ، منتج ؛ ديفيد وجع

"Alive" - ​​Rüfüs Du Sol، Jason Evigan & Rüfüs Du Sol، منتجون؛ كاسيان ستيوارت كاسيمبا ،

"The Business" - Tiësto ، Hightower ، Julia Karlsson & Tiësto ، المنتجون ؛ Tiësto ،



أفضل ألبوم موسيقى راقصة / إلكترونية

"اللاوعي" - قهوة سوداء

"الجمر المتساقط" - الإلينيوم

"الموسيقى هي السلاح (معاد تحميل)" - الرائد ليزر

"شوك ويف" - مارشميلو

"الحب الحر" - سيلفان إسو

"الحكم" - عشرة مدينة

أفضل ألبوم موسيقي معاصر

"Double Dealin" - راندي بريكر واريك مارينثال

"الحديقة" - راشيل إكروث

"شلالات الشجرة" - تايلور إيغستي

"آت بلو نوت طوكيو" - فرقة ستيف جاد

"Deep: The Baritone Sessions، Vol. 2" - Mark Lettieri

أفضل أداء روك

"Shot In the Dark" - AC / DC

"أعرفك بشكل أفضل (مباشر من كابيتول ستوديو أ)" - بلاك بوماس

"لا شيء يقارن بين 2 يو" - كريس كورنيل

"أومز" - ديفتونز

"صنع النار" - Foo Fighters

أفضل أغنية روك

"كل أغانيي المفضلة" - ريفرز كومو ، وآشلي غورلي ، وبن جونسون وإلسي جوبر ، ومؤلفو الأغاني (ويزر)

"اللصوص" - كالب تويل ، جاريد تويل ، ماثيو تويل وناثان تويل ، مؤلفو الأغاني (ملوك ليون)

"المسافة" - فولفجانج فان هالين ، مؤلف الأغاني (Mammoth WVH)

"Find My Way" - بول مكارتني

"Waiting On A War" ، ديف غروهل ، تايلور هوكينز ، رامي جافي ، نيت ميندل ، كريس شيفليت وبات سمير ، مؤلفو الأغاني (فو فايترز)

أفضل أداء معدني

"سفر التكوين" - Deftones

"الغريبة" - مسرح الأحلام

"أمازونيا" - Gojira

"دفع المد والجزر" - ماستودون

"انتصار الملك غريب (سرداب الحفظ والخرافات)" - روب زومبي

أفضل ألبوم روك

"الطاقة" - AC / DC

"Capitol Cuts - Live From Studio A" - Black Pumas

"لا أحد يغني مثلك بعد الآن المجلد 1" - كريس كورنيل

"الطب في منتصف الليل" - Foo Fighters

"مكارتني الثالث" - بول مكارتني

أفضل ألبوم موسيقى بديل

"شور" - أسطول الثعالب

"إذا لم أستطع الحصول على الحب ، فأنا أريد القوة" - هالسي

"اليوبيل" - إفطار ياباني

"انهارت في أشعة الشمس" - أرلو باركس

"منزل الأب" - سانت فنسنت

أفضل أداء R & B

"فقدت أنت" - سنو أليغرا

"Peaches" - جاستن بيبر يضم دانيال قيصر وجيفون

"الضرر" - لها

"اترك الباب مفتوحًا" - سيلك سونيك

"التقط مشاعرك" - جازمين سوليفان

أفضل أغنية R & B

"الضرر" - أنتوني كليمونز جونيور ، وجيف جيتلمان ، و HER ، و Carl McCormick ، ​​و Tiara Thomas

"Good Days" - جاكوب كولير ، كارتر لانغ ، كارلوس مونوز ، سولانا رو وكريستوفر رويلاس ، مؤلفو الأغاني (SZA)

"الذكرى الحسرة" - جيفون إيفانز ومانيش وسيفن توماس وفارين واد

"اترك الباب مفتوحًا" - براندون أندرسون ، كريستوفر برودي براون ، ديرنست إميل الثاني وبرونو مارس ، مؤلفو الأغاني (سيلك سونيك)

"Pick Up Your Feelings" - دينيسيا "بلو جون" أندروز ، أودرا ماي بوتس ، كايل كولمان ، بريتاني "تشي" كوني ، مايكل هولمز وجازمين سوليفان

أفضل ألبوم R & B

"ارتفاعات مؤقتة في سماء البنفسج" - سنو أليغرا

"نحن" - جون باتيست

"صوت حفار الذهب" - ليون بريدجز

"ظهر من عقلي" - لها

"حكايات هو" - جازمين سوليفان

أفضل أداء راب

"الروابط العائلية" - Baby Keem يضم Kendrick Lamar

"Up" - كاردي ب

"MY. LIF E" - J. Cole يضم 21 Savage & Morray

"Way 2 Sexy" - دريك يضم Future & Young Thug

"Thot S ***" - ميغان ذي ستاليون

أفضل أغنية راب

"أملاح الاستحمام" - شون كارتر ، قاسم دين ، مايكل فورنو ، ناصر جونز وإيرل سيمونز ، مؤلفو الأغاني (DMX يضم Jay-Z & Nas)

"أفضل صديق" - أمالا زانديلي دلاميني ، لوكاس جوتوالد ، راندال أفيري هامرز ، ديامونتي هاربر ، آسيا سميث ، ثيرون توماس وروكو فالديز ، مؤلفو الأغاني (Saweetie تقدم Doja Cat)

"الروابط العائلية" - روشويتا لاريشا باشا ، هايكيم كارتر ، توبياس ديكر ، كولين فرانكين ، جاسبر هاريس ، كندريك لامار ، رونالد لاتور ودومينيك باترزيك ، مؤلفو الأغاني (بيبي كيم يضم كيندريك لامار)

"سجن" - دواين أبرناثي جونيور ، وشون كارتر ، وراؤول كوبينا ، ومايكل دين ، وتشارلز إم نجابا ، وشون سوليمار ، وبريان هيو وارنر ، وكاني ويست ، ومارك ويليامز ، ومؤلفو الأغاني (كاني ويست يضم جاي زي)

"my. life e" - شيا بن إبراهيم - جوزيف وجيرمين كول ، مؤلفا أغاني (J. Cole يضم 21 Savage & Morray)

أفضل ألبوم راب

"غير الموسم" - جيه كول

"الفتى المحبوب المعتمد" - دريك

"مرض الملك الثاني" - ناس

"اتصل بي إذا فقدت" - تايلر ، الخالق

"دوندا" - كاني ويست

أفضل أداء ريفي منفرد

"يجب أن تغادر على الأرجح" - كريس ستابلتون - الفائز

إلى الأبد بعد كل شيء - لوك كومبس

تذكر اسمها - ميكي جايتون

"كل ما أفعله هو القيادة" - جايسون إيسبل

"لفة الكاميرا" - كيسي موسغريفز

أفضل أداء Country Duo / Group

"الأصغر سنا" - الأخوة أوزبورن - الفائز

"إذا لم أحبك" - جايسون الديان وكاري أندروود

"مسرور لوجودك" - دان + شاي

مطاردة بعدك - ريان هيرد ومارين موريس

"سكران (ولا أريد العودة إلى المنزل)" - Elle King & Miranda Lambert

أفضل أغنية ريفية

"كولد" - ديف كوب ، جي تي كيور ، ديريك ميكسون وكريس ستابلتون ، مؤلفو الأغاني (كريس ستابلتون) - الفائز

"Better Than We Found It" - جيسي جو ديلون ، مارين موريس ، جيمي روبينز ولورا فيلتز ، مؤلفو الأغاني (مارين موريس)

"ألبوم الكاميرا" - إيان فيتشوك وكيسي موسغريفز ودانيال تاشيان ، مؤلفو الأغاني (كايسي موسغريفز)

"Country Again" - زاك كروويل وآشلي غورلي وتوماس ريت ، مؤلفو الأغاني (توماس ريت)

"Fancy Like" - كاميرون بارتوليني ، ووكر هايز ، جوش جينكينز وشين ستيفنز ، مؤلفو الأغاني (ووكر هايز)

"تذكر اسمها" - ميكي جايتون ، وبليك هوبارد ، وجارود إنجرام ، وباركر ويلينج

أفضل ألبوم تقدمي R & B

"نيو لايت" - إريك بيلينجر

"شيء لتقوله" - كوري هنري

"Mood Valiant" - Hiatus Kaiyote

"طاولة لشخصين" - لاكي داي

"حفل عشاء: حلوى" - تيراس مارتن ، روبرت جلاسبير ، 9 ووندر وكاماسي واشنطن

"الدراسة في الخارج: إقامة طويلة الأمد" - ماسيغ

أفضل أداء R & B تقليدي

"أحتاجك" - جون باتيست

"Bring It On Home To Me" - BJ The Chicago Kid و PJ Morton و Kenyon Dixon يشارك فيها تشارلي بيريال

"ولدت مرة أخرى" - ليون بريدجز يضم روبرت جلاسبير

"حارب من أجلك" - لها

"كم يمكن للقلب أن يأخذ" - Lucky Daye يضم Yebba

أفضل ألبوم العصر الجديد

"المد والجزر" - ستيوارت كوبلاند وريكي كيج - الفائز

"الإخوة" - ويل أكرمان وجيف أوستر وتوم إيتون

"بانجيا" - Wouter Kellerman و David Arkenstone

"الليل + النهار" - قمر الأفيون

قطع للأبد - لورا سوليفان

أفضل عزف منفرد لموسيقى الجاز

"هامبتي دمبتي (المجموعة 2)" - تشيك كوريا - الفائز

"ساكودوغو" - كريستيان سكوت أتوندي أدجواه

"ركلة تلك القدمين" - كيني بارون

"أكبر منا" - جون باتيست

"الغياب" - تيرينس بلانشارد

أفضل ألبوم جاز صوتي

"الأجيال" - مشروع بايلور

"SuperBlue" - كورت إلينج وتشارلي هانتر

"المسافر عبر الزمن" - نينا فريلون

"فلور" - جريتشين بارلاتو

"Songwrights Apothecary Lab" - اسبيرانزا سبالدينج

أفضل ألبوم موسيقى جاز

"سكاي لاين" - رون كارتر ، جاك ديجونيت وجونزالو روبالكابا - الفائز

"مختارات الجاز: موسيقى من الروح وإلهامها" - جون باتيست

"الغياب" - Terence Blanchard يضم مجموعة E ورباعية Turtle Island

"Akoustic Band Live" - ​​Chick Corea و John Patitucci و Dave Weckl

"Side-Eye NYC (V1.IV)" - بات ميثيني

أفضل ألبوم فرقة جاز كبيرة

"لجيمي ، ويس وأوليفر" - كريستيان ماكبرايد بيغ باند - الفائز

"عش في Birdland!" - أوركسترا الكونت باسي من إخراج سكوتي بارنهارت

"عزيزي الحب" - جازميا هورن وقوتها النبيلة

"يحوم" - صن را اركسترا

"جاكيتات XL" - سترات صفراء + حزام WDR كبي