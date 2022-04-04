«الاختيار 3 الحلقة 2».. أسرار خفية وتسجيلات تُعرض لأول مرة عن خيرت الشاطر وجماعته (فيديو)

أثارت الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار3" حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرضها فيديو لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية وهم يتحدثون عن تجسسهم على كبار رجال السلفية واصفين إياهم بالتيار الضعيف.

واعترف خيرت الشاطر في الفيديو الذي عرض في نهاية الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3 أنه كان يتجسس على السلفيين، قائلا: "أنا آه مش بتاع مخابرات.. بس بزرع ناس وسطهم.. وبتابع كل تفاصيلهم.. وبحاول أعالجها.. ولما بلاقي أي معلومة بكلم أمن الدولة لأني عارف خطورة الموضوع، ما انا عشت ١٩٩٢ وتصعيد العنف في مصر".

وخلال عرض الفيديو الذي جمع بين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابي، والرئيس المعزول محمد مرسي، وخيرت الشاطر، نائب المرشد.

وأظهر الفيديو بديع وهو يتحدث عن التيار السلفي ويقول إنه "تيار ضعيف ولا يمكن الاعتماد عليه، حيث أنه في الظاهر تجدهم مترابطين ولكن في حقيقة الأمر، هم جماعات مختلفة من الداخل، السلفيين أساؤوا فهم الدين الإسلامي وأساؤوا لأنفسهم".

واستشهد محمد بديع بما حدث مع محمد مرسي، في الانتخابات حيث قال إنه كان يتفق مع مجموعة من قيادات التيار وفي نهاية يوم الانتخابات وجد مجموعة آخرى غير التي اتفق معها، وهم مختلفين مع قيادتهم، واختتم حديثه أنه لا يمكن، عقد اتفاق على أرض صلبة مع التيار السلفي، مضيفا: "احنا أكثر ناس نعرف السلفيين وعشرناهم وداخل السجون كنا سوا".

ويرصد مسلسل «الاختيار 3» فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، وكيف أنهم كانوا يتسببون في حرب أهلية فترة تولي محمد مرسي، ويرصد مسلسل الاختيار ٣ العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها ويتطرق العمل لبطولات للجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من "الحقائق التي تعرض لأول مرة" وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.