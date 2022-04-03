الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الوادي الجديد» يتصدر المركز الثالث جمهوريا في «التربية المسرحية»

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، إنجاز جديد لقطاع تعليم المحافظة كما نعهد دائما بمسابقة التربية المسرحية.

وقال جمال حسن إن قطاع تعليم المحافظة نجح فى حصد المركز الثالث جمهوريا بمسابقة أعياد الطفولة للمرحلة الإعدادية، والمركز الثالث جمهوريا فى مسابقة الإلقاء الشعري، والمركز الرابع جمهوريا لإدارة الداخلة التعليمية فى مسابقة مركز تنمية القدرات الصيفية.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص التهنئة للواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ لحصد تلك المراكز المتقدمة.

كما وجه الشكر والتقدير لفريق العمل، مدير عام الخدمات التربوية، وأسرة التربية المسرحية للجهد المبذول والمتميز بالمسابقات، متمنيا لقطاع تعليم المحافظة مزيدا من التقدم والنجاح.

 

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وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد قطاع تعليم المحافظة مسابقة التربية المسرحية أعياد الطفولة

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