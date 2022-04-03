الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إلهام شاهين: لست ضد المثليين وأفكر في كتابة مذكراتي

إلهام شاهين
إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها لا تفكر في تقديم برنامج ديني، لافتة إلى أنه من الممكن أن تكتب مذكراتها.

وأضافت إلهام، خلال حوارها مع برنامج "العرافة" المُذاع على قناة "المحور" مساء الأحد، أنها لا تحب نزول المظاهرات، مؤكدة أن المثليين أحرار في حياتهم وأنها لا تقف ضدهم.

وأشارت إلى أن والدها كان يرفض الطعام في الساعات الأخيرة من عمره، مؤكده أنه شخص قوي جدًا ولا يحب أن يجبره شخص على شيء.

وأكدت أنها ووالدها لم يكونوا أعداء وأنه يحبها ويعشقها:"أن بعشقه، وأنا زيه بالظبط، عكس ماما وهى طيبة ومتسامحة، وأنا أكتر واحدة في إخواتي واخده منه، والحاجة الوحيدة اللي كان معترض عليها في شخصيتي إني ممثلة، ولحد وقت في عمره ملحقتش أقنعه بالتمثيل، وكان دايمًا يقولي ده مش سكتك، كان عاوز يرسم لي حياتي، بابا مش حر فيّ، وكان بيزورنا دايمًا، ومطلقش ماما".

إلهام شاهين المظاهرات قناة المحور الساعات الأخيرة بسمة وهبة الإعلامية بسمة وهبة برنامج العرافة

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