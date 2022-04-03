رئيس مدينة دير مواس يتفقد أعمال تنفيذ مركز شباب أودا باشا (صور)
أجري عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، جولة تفقدية رافقه خلالها علاء فرغلي منسق المتابعة بمبادرة حياة كريمة علي عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري المركز لمتابعة معدلات الأداء ونسب التنفيذ والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة.
وبدأ رئيس المركز جولته بتفقد مركز شباب “اودا باشا” والوحدة الصحية بقرية الناصرية والوحدة الصحية ببني سالم و كوبري بني حرام ومدرسة رزق عبدالحميد وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات الفنية والجودة كما تابع نسب التنفيذ.
ووجه رئيس المركز والمدينة بضرورة تواجد رؤساء المجالس القروية ومندوبي القطاعات المختلفة والتنسيق فيما بينها لعدم حدوث اي مشكلات اثناء التنفيذ والحفاظ علي البنية التحتية كما شدد على أهمية تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء الأعمال وفقا للمواصفات الفنية وذلك لسرعة دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن للتيسير علي المواطنين.
وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الجولات تأتي في اطار تنفيذ تكليفات وتوجيهات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبوزيد بأهمية المرور والمتابعة الدورية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز دير مواس مشيرا إلي استمرار هذه الجولات لمتابعة هذه المشروعات علي أرض الواقع وإزالة كافة المعوقات والمشكلات التي تواجهها لسرعة الانتهاء منها.
يذكر أن مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا تضم قرى 7 مراكز من مراكز المحافظة التسع بعد قرار القيادة السياسية ومجلس الوزراء بضم قري مركزي سمالوط وبني مزار والبالغ عددها 102 قرية لأعمال المبادرة.