لبنى كمر تشارك في مسلسل «سوتس بالعربي»

انتهت الفنانة لبنى كمر، من تصوير المشاهد الخاصة بها ضمن أحداث مسلسل "سوتس بالعربي"، والمشارك ضمن منافسة ماراثون شهر رمضان 2022، ومن المقرر انتهاء صناع وأبطال المسلسل من تصوير كامل مشاهد العمل خلال اليومين القادمين.

وجسدت لبنى كمر دور صديقة أدهم منصور، ضمن أحداث حلقات مسلسل سوتس بالعربي، الذي استعان بها لتقوم بدور الشاهدة ضمن الأحداث، وذهب أدهم منصور إلى منزلها حيث كانت تنتظره ثم خرجا معا إلى أحد الكافيهات ليقنعها بالقيام بدور الشاهدة في المحاكاة لإحدى القضايا التي أقامتها فريدة المسيري ضمن المحاكمات القضائية التي يقيمها مكتب المسيري بصفة دورية.

وكانت كاميليا التي تجسد دورها ريم مصطفى هي من أشارت على أدهم منصور بالاستعانة بأي شخصية من خارج المكتب للقيام بدور الشاهد.

وكشفت أحداث حلقات المسلسل إجراء المحامي آدم منصور "أحمد داود" محاكمة تمثيلية أمام زملائه بالمكتب، وذلك لتدريبهم على المحاكمات الحقيقية، وخلال المحاكمة أثار إعجاب فريدة "صبا مبارك" مديرة مكتب المحاماة بعدما نجح في التعامل مع مكائد زميله طايل بشكل ذكي.

واستعان آدم بصديقته كي تصبح شاهدة في القضية وتدعم موقفه، وكانت المدعي عليه هي ليلى "تارا عماد" وبينما يحاول آدم استجوابها والضغط عليها، توترت ليلى لينُهي آدم الاستجواب خوفًا على مشاعرها، لتشكره ليلى على موقفه وتعترف له بمشاعرها.

«سوتس بالعربي» يشارك به النجوم آسر ياسين، النجمة ريم مصطفى، النجم أحمد داود، النجم محمد شاهين، النجمة صبا مبارك، النجمة تارا عماد، الفنان مصطفى درويش، الفنانة جيهان الشماشرجي، الفنانة أسماء جلال، الفنان أحمد الأزعر، والمسلسل من تأليف كل من محمد حفظي، وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي.