الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان يطالب «يونيتامس» بالحياد بين جميع الأطراف فى الساحة السياسية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس.

وبحسب بيان مجلس السيادة عبر “فيس بوك”، فإن اللقاء تطرق للإحاطة التي قدمها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في السودان.

وقال رئيس مجلس السيادة إن الإحاطة لم تكن شاملة لمجمل الأوضاع في البلاد، ولم تستصحب معها المؤشرات الإيجابية التي حدثت على الأرض. 

ودعت بعثة اليونيتامس للوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في الساحة السياسية، بما فيها الجيش، خاصة وأن الهدف واحد وهو الخروج من الأزمة السياسية وتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد.

من جانبه، أوضح رئيس بعثة يونيتامس، أن الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن مستمد من المعلومات والتقارير التي يعدها مكتبه بالخرطوم. مبدياً استعداده لمراجعة أي معلومات غير دقيقة وردت في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي.

رئيس مجلس السيادة الامم المتحدة رئيس بعثة الامم المتحدة السودان فولكر بيرتس

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