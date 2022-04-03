الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

خطاب رسمى من «التعليم» بشأن زيادة مكافأة المشاركين فى الامتحانات

طارق شوقي
طارق شوقي

حصلت "الدستور" على الخطاب الرسمي الذي تم توزيعه، الأحد، على جميع المديريات بشأن زيادة مكافأة المشاركين في امتحانات شهادة إتمام دراسة التعليم الأساسي.

وأصدر وزير التربية والتعليم خطابًا رسميًا، مساء الأحد، وتم توزيعه على جميع المديريات التعليمية.

قالت وزارة التعليم إنه "في إطار حرص الدولة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصفة خاصة على تحقيق الرضا الوظيفي لجميع العاملين بالمديريات التعليمية من خلال تعزيز الشعور الإيجابي الذي يشعر به الموظّف بشكلٍ عام تجاه عمله، لما له من دور في تحفيز العاملين على العطاء، وبذل المزيد من الجهد لصالح العملية التعليمية.

قام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باعتماد زيادة معدلات مكافأة امتحانات لجان السير ومقدري الدرجات وأعضاء الهيئة الفنية الخاصة بوضع الامتحانات، ومراكز توزيع الاسئلة وتجميع أوراق الإجابة لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي .

كما تم اعتماد زيادة قيمة المكافأة الخاصة بالرئيس العام ورؤساء ووكلاء وأعضاء ومساعدين والخدمات المعاونة بلجان الادارة والنظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، والمهنية، والفئات الخاصة وكذا مشرفي تقدير الدرجات، لتتناسب مع الجهد الذي يبذله المشاركين فى تلك الأعمال من داخل ميزانية المديريات والإدارات التعليمية وبنفس معدلات تشكيل اللجان الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة وتعد هذه الزيادة هى الأولى منذ صدور القرار الوزاري رقم (365 لسنة 1994 ) وتعديلاته.

وزير التعليم مدير الدستور امتحانات وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

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