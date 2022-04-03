واصلت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات أبريل بالزيادة الجديدة لليوم الثالث على التوالي، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

صرف المعاشات من البريد

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تم الصرف من اليوم الأول للشهر لمن يحمل بطاقات ميزة، ومن مكاتب البريد وفقا لمواعيد عملها لمن يتقاضى معاشه من البريد حسب شرائح القبض.

ووضعت الهيئة القومية خطة للانتهاء من تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية «البطاقة الزرقاء» إلى بطاقات كارت ميزة مجاناً.

وأشارت الهيئة القومية إلى أن هناك بعض خطوات تحويل البطاقة الزرقاء إلى ميزة وهي:-

- توجه صاحب المعاش أو المستفيد بالبطاقة الزرقا إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن ومعه بطاقة الرقم القومي.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، مدون عليها رقم الهاتف المحمول، لاستلام كارت «ميزة» دون تحمل أي أعباء مالية.

- لصاحب المعاش التوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر وفتح حساب جاري، وإفادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش

من جانبها، أكدت الهيئة القومية بأن البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة، ولن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات.

وأضافت أن تسليم البطاقة لن يستغرق أكثر من ثلاث دقائق، مؤكدة على استمرار العمل بكل المكاتب التأمينية دون الارتباط بمواعيد العمل الرسمية، وعدم انصراف العاملين، إلا بعد حصول آخر عميل داخل المكتب على كافة خدماته.

منافذ صرف المعاشات

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى الجمهورية بلغ 19 ألفًا و27 منفذًا، وأن عدد المؤمن عليهم بلغ 14 مليونا و75 ألفا و856 شخص، فيما بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين و748 ألفا.