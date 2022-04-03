أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج كوادر أمنية من إفريقيا ودول الكومنولث

نظمت أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، احتفالاً، بمناسبة تخريج الدورتين التدريبيتين، للمتدربين الأفارقة فى مجال مكافحة الإرهاب الدولي، وللمتدربين من دول الكومنولث في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر.

وأقامها مركز بحوث الشرطة، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى مجالات (مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر - الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة والعبوات المترجلة - تنمية مهارات القيادات الأمنية)، وشارك في تلك الدورات عدد (71) متدربًا.

وحضر الحفل مدير مركز بحوث الشرطة، والأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وعدد من ضباط مركز بحوث الشرطة، حيث نقل لهم اللواء مدير مركز بحوث الشرطة إنابةً عن مساعد الوزير رئيس الأكاديمية خلال كلمته التي ألقاها، تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات.

وأكد حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية متطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث، بما يكفُل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يسهم في تحقيق أمن واستقرار الشعوب.

من جانبه، أكد نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة في مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، ومن بينها أكاديمية الشرطة وأن تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الإفريقية ودول الكومنولث يمثل أحد أولويات عمل الوكالة في سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والاستقرار.

وتلقى المتدربون برنامجًا تدريبيًا وتعليميًا مواكبًا لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى بمحاوره المختلفة، والذى يشارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين، بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر.

يأتي ذلك اتساقًا مع استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز في إحدى محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الإفريقية الشقيقة، وكذا دول الكومنولث وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وأعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقي تلك الدورات فى مصر، وتقدموا بخالص التقدير لما شاهدوه من قدرات فائقة فى مجالات التدريب الأمنى وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الإحترافية، وأكدوا أن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى، وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل المتدربين ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.