الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن صحة مصابين فى انفجار تنك سيارة بالشرقية

انفجار
انفجار

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأحد، بالاستعلام عن الحالة الصحية لمصابين في انفجار تنك السيارة فى وجهيهما بقرية عليوة دائرة مركز الحسينية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزى تفيد بوصول "ص ع ح" 63 عاما، و"ع ال ع" 38 عاما، مقيمين بقرية عليوة دائرة مركز الحسينية، مصابين بحروق بالوجه من الدرجة الأولى والكتف اليسرى، وتبين حدوث إصابتهما إثر انفجار تنك السيارة فى وجهيهما أثناء إصلاحها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

النيابة الحالة الصحية الاستعلام تنك سيارة انفجار اصابة

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