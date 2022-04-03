الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 291 شاحنة و1619 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 291 شاحنة و1619 طن بضائع عامة ومتنوعة، و53 سيارة ملاكي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن الصادرات شملت تداول 1381 طن بضائع عامة ومتنوعة، و208 شاحنات و51 سيارة ملاكي، كما شملت الواردات تداول 238 طن بضائع عامة ومتنوعة، 83 شاحنة، سيارتين ملاكي.

وأوضحت أنه غادر ميناء سفاجا، السفينة (الحرية) بحمولة 62 شاحنة و5 سيارات ملاكي، والسفينة (دليلة) بحمولة 94 شاحنة و6 سيارات ملاكي، كما غادر ميناء السويس السفينة (NABIHA BRIDE) بحمولة 40 سيارة ملاكي متجهة إلى جدة.

وأشارت إلى أن ميناء نويبع شهد رحلة مكوكية للسفينتين (سيناء، عمان)، حيث تم استقبال 83 شاحنة بحمولة 164 طن بضائع عامة و74 طن بضائع عامة ترانزيت متجهة إلى ليبيا وسيارتي ملاكي، وتصدير 52 شاحنة بحمولة 1381 طن بضائع عامة.

البحرالأحمر موانئ البحرالأحمر الغردقة

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