حاضنة أعمال «اقتصاد وعلوم سياسية» تنظم مسابقة «X Challenge» لطلاب الجامعات

نظمت حاضنة أعمال كلية الإقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة (FEPSBI) والتي ترعاها مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، النسخة الثانية من مسابقة التحدي "X Challenge" بين الجامعات المصرية في مجال ريادة الأعمال، شارك فيها 36 فريقا طلابيا من 19 جامعة حكومية وأهلية وخاصة من مختلف أنحاء الجمهورية.

وقالت الدكتورة هبة مدحت، المدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن تنظيم النسخة الثانية من المسابقة، تحت رعاية الأستاذ دكتور محمد عثمان الخشت- رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود السعيد، عميد الكلية يعكس السعي الدائم لتعزيز مفاهيم ريادة الأعمال ونشر ثقافة الابتكار بين طلاب الجامعات المصرية، وترسيخ مبادئ العمل الحر وتأسيس المشروعات الخاصة.

وأشادت الدكتورة هبة مدحت بالدور الكبير الذي يلعبه البنك المركزي المصري لدعم ريادة الأعمال في مصر، وبالشراكة الاستراتيجية والمثمرة بين كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ومبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري والتي ترعى الحاضنة وأيضا المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي وذلك لدعم ريادة الأعمال بين الشباب على إختلاف فئاتهم سواء الطلاب أو الخريجين أو أصحاب المشروعات الناشئة.

وأضافت أن حاضنة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية حرصت في مسابقة هذا العام على تواجد جامعات من مختلف الأقاليم والمحافظات، بهدف تحفيز طلاب الجامعات في كافة ربوع الجمهورية على الاستعداد لمرحلة ما بعد التخرج وتحقيق أحلامهم بتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، خاصة في مجالات الاقتصاد الإبداعي والاقتصاد الأخضر والتطبيقات والابتكارات التكنولوجية والتحول الرقمي والتي تتوافق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأشارت إلى أنه تم تصفية المشروعات المقدمة من الـ 36 فريقا طلابيا التي تقدمت، إلى 25 فريقا، وتم تنظيم معسكرات تدريبية مكثفة لهم، تخللها جلسات إرشاد وتوجيه وتدريب على كافة مراحل إنشاء المشروعات بداية من مرحلة تكوين الأفكار إلى دراسات الجدوى إلى الدراسات المالية ومهارات التواصل وعرض الأفكار والمشروعات وصولا إلى مرحلة التسويق والتوسع والنمو.

ولفتت إلى أن 6 مشروعات من بين المشروعات التي قدمتها الفرق المشاركة، تأهلت للتصفية النهائية، فازت منها 3 مشروعات، وستحظى المشروعات الفائزة بدعم مالي، كما سيتم احتضان المشروعين الفائزين بالمركزين الأول والثاني بحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية احتضانا كاملا في دورتها المقبلة.

وأوضحت الدكتور هبة مدحت، المدير التنفيذي لحاضنة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، أن المشروع الفائز بالمركز الأول، هو مشروع (EGYBike ) لطلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس، وفكرته مبنية على تجميع وتصنيع الدراجات الكهربائية وتحويل الدراجات العادية للعمل بالكهرباء، باستخدمات مكونات محلية وأسعار تنافسية.

وأشارت إلى أن المشروع الثاني الفائز هو مشروع (SOBEK - سوبك) لطلاب هندسة المنصورة، وهو عبارة عن مشروع متخصص في إنتاج الريبوتات تحت الماء وغواصات التحكم عبد بعد ويمكن استخدامها في الاستكشاف والصيانة والبحث العلمي في مجال الأحياء المائية، في حين فاز بالمركز الثالث، مشروع (HOPEX -هوبكس) لطلاب كلية الهندسة جامعة المنصورة، وهو عبارة عن مشروع تكنولوجي يستخدم ماكينة لاستقبال القمامة القابلة للتدوير ويستبدلها بأموال تضاف لحساب المستخدم عن طريق تطبيق عبر الهاتف المحمول.