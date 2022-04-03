الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يسرا أرستقراطية مديونة تتحدث الفرنسية في مسلسل أحلام سعيدة

يسرا مسلسل احلام
يسرا مسلسل احلام سعيدة

بعد سنوات من الأعمال الجادة، تعود النجمة يسرا إلى «اللايت كوميدي» من خلال مسلسل أحلام سعيدة، الذي تقدم فيه شخصية فريدة، وهي امرأة أرستقراطية تحب جمع التحف، وتتحدث الفرنسية بطلاقة، لكن على الجانب الآخر، تكاد تغرق في الديون، وهي المفارقة التي تثير الكوميديا في المسلسل.


الكوميديا تأتي من الاستعلاء الذي تعامل به يسرا الجميع، فلا يوجد خادمة في منطقة الزمالك ترغب في العمل لديها، والجيران لا يفضلون التعامل معها، وفي نهاية الحلقة الأولى من المسلسل، تحدث مفاجأة تؤسس للقادم من الأحداث.

مسلسل أحلام سعيدة:

ويعرض المسلسل عبر شبكة قنوات ON يوميا في رمضان في تمام الساعة 8:30 مساءً يعاد في تمام الساعة الثالثة صباحا.

مسلسل أحلام سعيدة تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، وغادة عادل، ومى كساب، ونور محمود، ونبيل نورالدين، وجيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

ويسجل العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة في الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" في رمضان عام 2014.

يسرا أحلام سعيدة مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا تفاصيل دور يسرا في احلام سعيدة مسلسلات رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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